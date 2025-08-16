Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Attard
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Attard, Мальта

15 объектов найдено
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
2 2 Небольшие взаимосвязанные магазины класса 4, расположенные в отличном месте в Аттарде, п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Коммерческий центр в Аттарде, который можно использовать в качестве офиса или клиники. Этот …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
В настоящее время офис площадью около 64 кв.м в одном из лучших мест в Attard Completion нах…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Магазинный офис в просторном районе в Attard Property также доступен для аренды
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Полуподвал 3 Автомобильный гараж с водой и электричеством. Без влаги•
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Современный и яркий полуотдельный угловой выставочный зал; легкая парковка. Состоит из выста…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Attard - отличная возможность приобрести большой, полностью оборудованный ресторан в простор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Склады, расположенные на 5 сумках земли для продажи или аренды в очень хорошем месте
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Магазин/офис в Аттарде. Это помещение включает в себя офис / магазин. Магазин и тиолет. Это …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
1 гараж в подвале автомобиля в престижном районе в Аттарде
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Выбор из 1 2 и 3 гаражей в Аттарде рядом со всеми удобствами, которые будут проданы, включая…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Гараж на 2 машины и гараж на 1 этаже, расположенный в одном из лучших мест в Аттарде. Эти га…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Подвальный гараж размером 31,5 м 105 футов X 3.3 м 12 футов, 14 этажей высотой, расположенны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Магазин площадью 45 кв.м. в просторном районе в Аттарде. Магазин имеет разрешение класса IV …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Недавно отремонтированный до высокого стандарта коммерческий магазин с разрешениями класса 4…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти