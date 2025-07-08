Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Кулдига
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Кулдиге, Латвия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Кулдига, Латвия
Квартира 1 комната
Кулдига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/2
$41,185
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти