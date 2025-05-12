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Квартиры в Adazi, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Адажи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Spacious and thoughtfully designed 3-Room apartment in a scenic location by the Vējupīte Riv…
$135,558
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Квартира 2 комнаты в Адажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
$109,738
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Параметры недвижимости в Adazi, Латвия

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