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Дома с бассейном в Италии

Тоскана
64
Флоренция
13
Милан
5
Сардиния
46
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40 объектов найдено
Вилла в Policoro, Италия
Вилла
Policoro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
К продаже предлагается эксклюзивная вилла VL/1-7, расположенная в Лагуне, с частным пляжем и…
$705,726
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Вилла в Brienno, Италия
Вилла
Brienno, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Исследуйте эту потрясающую роскошную виллу, полностью отремонтированную в 2024 году, располо…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 4 комнаты в Комо, Италия
Вилла 4 комнаты
Комо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 246 м²
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строите…
$540,552
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Уникальная старинная вилла в курортном городке Санта-Маринелла, недалеко от Рима, на живопис…
$3,10 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 765 м²
Роскошная отдельная вилла на продажу с видом на море и участком 10 000 кв.м. в Черветери, не…
$2,27 млн
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Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,14 млн
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Вилла в Citta di Castello, Италия
Вилла
Citta di Castello, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 070 м²
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$3,41 млн
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Вилла 4 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 317 м²
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
$1,07 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Civiglio, Италия
Вилла 6 комнат
Civiglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$13,62 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского моря …
$335,789
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Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
$2,02 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
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$3,07 млн
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Вилла 4 комнаты в Blevio, Италия
Вилла 4 комнаты
Blevio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
MV-1609-3. Удивительная вилла на набережной с бассейном и причалом для яхт, окруженная цвет…
$9,80 млн
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Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
$11,99 млн
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Вилла в Сассари, Италия
Вилла
Сассари, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
$1,25 млн
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Вилла 5 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 475 м²
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
$871,858
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Вилла в Pettenasco, Италия
Вилла
Pettenasco, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 689 м²
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
$4,38 млн
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Вилла в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,85 млн
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Вилла в Vassena, Италия
Вилла
Vassena, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Эта великолепная роскошная вилла на продажу расположена в Ломбардии, прямо на берегу озера К…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 4 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 4 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 85 м²
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
$414,132
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
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$2,39 млн
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Вилла в Portofino, Италия
Вилла
Portofino, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
$21,63 млн
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Вилла в Lido di Noto, Италия
Вилла
Lido di Noto, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
$1,91 млн
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
$227,540
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Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 450 м²
Невероятная вилла, построенная в 1930 году в стиле Либерти, включена в реестр исторических в…
$1,55 млн
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Вилла в La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Вилла
La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Виллы находятся на Сардинии в Коста-Парадизо, в комплексе Борго-дей-Фиори из 32 домов. Виллы…
$266,355
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Вилла в Colledimezzo, Италия
Вилла
Colledimezzo, Италия
Площадь 430 м²
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
$196,168
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Вилла 6 комнат в Blevio, Италия
Вилла 6 комнат
Blevio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
MV-1609-2. Великолепная историческая вилла в Блевио. Великолепная историческая вилла в Блеви…
$8,71 млн
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Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
$4,25 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
GH-DV3780. Таунхаус в эксклюзивной резиденции в Дезенцано.На зелёных холмах, окружающих знам…
$544,299
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