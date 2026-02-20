Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Милан
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Милане, Италия

виллы
7
9 объектов найдено
Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 780 м²
Резиденция Лонгиньяна - это исторический дом, построенный в XVII веке и принадлежавший семье…
$2,20 млн
Оставить заявку
Дом в Милан, Италия
Дом
Милан, Италия
*НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ С САДОМ*   4 комнаты   75 м²   1 ванная комната   Балкон   …
$52,368
Оставить заявку
Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Спален - 5 (комнаты почти мини-квартиры, т. е. 30 кв. м каждая). Ванных комнат - 5 . Построе…
$3,69 млн
Оставить заявку
OneOne
Вилла 8 комнат в Милан, Италия
Вилла 8 комнат
Милан, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Историческая вилла в престижном тихом пригороде Милана. До центра Милана - 30 км.  Подробно…
$2,17 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Милан, Италия
Вилла 6 комнат
Милан, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 310 м²
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
$4,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 50 комнат в Милан, Италия
Вилла 50 комнат
Милан, Италия
Число комнат 50
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 6 000 м²
$5,47 млн
Оставить заявку
Замок в Милан, Италия
Замок
Милан, Италия
Площадь 38 000 м²
Сеть из Шести 4-х звездочных отелей по всей Италии. На продажу выставляются шесть 4-х ****S…
$197,95 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Милан, Италия
Вилла 4 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
FP-261015. Уникальный проект в самом центре МиланаВ самом центре Милана создан уникальный пр…
$2,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Милан, Италия
Вилла 6 комнат
Милан, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 650 м²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
$4,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Милане, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти