  2. Италия
  3. Лигурия
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Лигурии, Италия

Сан-Ремо
26
Бордигера
21
Империя
14
Алассио
10
149 объектов найдено
Дом в Merlungo, Италия
Дом
Merlungo, Италия
Площадь 320 м²
Италия. Лигурийское побережье.   Продажа загородного дома на элитарном Лигурийском побережье…
$1,05 млн
Вилла в Camogli, Италия
Вилла
Camogli, Италия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 477 м²
КАМОЛЬИ (ЛИГУРИЯ)// 3 ВИЛЛЫ И ГОСТЕВОЙ ДОМИК // 9.000 КВ М ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК // ВИД НА МОРЕ …
$9,30 млн
Вилла в Алассио, Италия
Вилла
Алассио, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Вилла имеет панорамный вид на живописный залив Алассио. Погруженная в большой частный парк …
$4,59 млн
Вилла 6 комнат в Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 6 комнат
Santa Margherita Ligure, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Санта-Маргерита Ligure - Престижная квартира в период виллы с садом и террасамиМы предлагаем…
$2,28 млн
Вилла 11 комнат в Camogli, Италия
Вилла 11 комнат
Camogli, Италия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается в Камогли - Эксклюзивная вилла с захватывающим видом на море в самом сердце парка …
$3,39 млн
Вилла в Вентимилья, Италия
Вилла
Вентимилья, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Вилла, расположенная на живописном мысе Капо Мортола, всего в двух шагах от французской гран…
$5,00 млн
Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
$1,81 млн
Вилла в Лоано, Италия
Вилла
Лоано, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Отдельная четырехуровневая вилла в Боргетто-Санто-Спирито. Главный вход находится на первом…
$1,15 млн
Вилла в Ospedaletti, Италия
Вилла
Ospedaletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Оспедалетти // Проект виллы 500 кв.м. // Земельный участок 3.000 кв.м // 5 спален // 5 ванны…
$2,32 млн
Вилла в Vallebona, Италия
Вилла
Vallebona, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
$758,138
Вилла в Андора, Италия
Вилла
Андора, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла в стадии завершения строительства на берегу моря рядом с Андорой (Лигурия) в нескольки…
$2,90 млн
Вилла в Алассио, Италия
Вилла
Алассио, Италия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 300 м²
Роскошная историческая вилла в одной из самых известных локаций на западе Лигурийской Ривьер…
$17,43 млн
Вилла в Portovenere, Италия
Вилла
Portovenere, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
ПОРТОВЕНЕРЕ (ЛА СПЕЦИЯ) // ПЛОЩАДЬ 100 М² // СОЛАРИУМ 40 М² // 4 СПАЛЬНИ// 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ …
$1,22 млн
Вилла в Portofino, Италия
Вилла
Portofino, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
ПОРТОФИНО (ЛИГУРИЯ) // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА 400 КВ М // ОРАНЖЕРЕЯ // УЧАСТОК 25 000 КВ М // ПРИСТРО…
$9,30 млн
Вилла в Rapallo, Италия
Вилла
Rapallo, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Прекрасная вилла в Сан-Микеле-Ди-Пагана в нескольких минутах от исторических центров Санта-М…
$2,90 млн
Вилла в Лигурия, Италия
Вилла
Лигурия, Италия
Количество спален 4
Площадь 330 м²
Дом в Лигурии с видом на море в муниципалитете Солдано, в провинции Империя. Отдельный д…
$1,12 млн
Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в самой престижной части Аренцано, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, …
$1,75 млн
Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
$2,45 млн
Вилла 4 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 141 м²
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Итали…
$326,947
Вилла 5 комнат в La Serra, Италия
Вилла 5 комнат
La Serra, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
$5,67 млн
Вилла 5 комнат в Империя, Италия
Вилла 5 комнат
Империя, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 140 м²
AS-VA-310. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ИмперияВилла Гардения. Резиденциальная зона …
$751,977
Вилла 6 комнат в Империя, Италия
Вилла 6 комнат
Империя, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 274 м²
KK-6V55. Продается один блок современной дуплекс-виллы с бассейномВ районе очаровательного г…
$512,216
Вилла 6 комнат в Андора, Италия
Вилла 6 комнат
Андора, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
KK-070715-5. Престижная вилла класса люкс в резиденциальной зоне Андоры (Лигурия) ПинамареПр…
$3,81 млн
Вилла 4 комнаты в La Serra, Италия
Вилла 4 комнаты
La Serra, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
$2,83 млн
Вилла 6 комнат в Финале-Лигуре, Италия
Вилла 6 комнат
Финале-Лигуре, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 430 м²
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
$4,73 млн
Вилла 6 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
KK-280416-1. Вилла с потрясающем видом на море и город СанремоВилла «Аврора» выполнена в нео…
$6,54 млн
Вилла 4 комнаты в Diano Arentino, Италия
Вилла 4 комнаты
Diano Arentino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 195 м²
KK-. Очаровательная вилла новой постройкиЭта очаровательная вилла новой постройки в продаже …
$534,013
Вилла 4 комнаты в Cervo, Италия
Вилла 4 комнаты
Cervo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 175 м²
KK-020317-2. Комплекс новых вил » Италия » Лигурия » ЧервоКомплекс из 6 вилл в 1.7 км на авт…
$1,47 млн
Вилла 4 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
LH-5V01. Продажа вилл-новостроек у моря в Италии, Лиурия, БордигераВ тихом и спокойном район…
$599,402
Вилла 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 280 м²
KK-V274. Очаровательная новая вилла в стиле прованс в Сан-РемоОчаровательная новая вилла в с…
$2,29 млн
Типы недвижимости в Лигурии

виллы

Параметры недвижимости в Лигурии, Италия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
