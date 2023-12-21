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Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
11
6
333 м²
В самом центре знаменитого Порто Черво, в нескольких минутах ходьбы от самых известных ресто…
€4,40 млн
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Cugnana Verde, Италия
6
6
350 м²
2
На холмах Порто Черво, в эксклюзивном месте Пантоджа, в тихом месте, окруженном средиземномо…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни
Arzachena, Италия
9
4
350 м²
Вилла расположена у подножия холма Pantogia, откуда открывается прекрасный вид на залив Peve…
€3,00 млн
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Вилла 7 спален с верандой, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
16
7
370 м²
На холмистой местности, в окружении зелени и с великолепным видом на залив Певеро, расположе…
€5,50 млн
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Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
8
6
300 м²
В одном из самых престижных районов Сардинии, Коста-Смеральда, и именно в районе Кала-ди-Вол…
€3,57 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
10
4
360 м²
Очарование традиционной местной архитектуры и очаровательное местоположение делают эту виллу…
€6,90 млн
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Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
10
6
240 м²
В Pantogia, в комплексе, состоящем всего из трех вилл, мы предлагаем к продаже недавно отрем…
€1,75 млн
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Вилла 6 спален с верандой, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
11
6
270 м²
Мечта о Коста-Смеральда воплощается в жизнь на пляже Ла Сельвия, длинном, светлом мелкозерни…
€12,00 млн
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Вилла 3 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
8
2
271 м²
Отдельно стоящая вилла на известном и престижном холме Пантоджа, с великолепным видом на зал…
€3,60 млн
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Таунхаус 6 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
6
3
194 м²
Небольшая вилла с прекрасным панорамным видом, построенная в современном элегантном стиле. …
€1,15 млн
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Таунхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
6
3
158 м²
Небольшая вилла в великолепном месте, с видом на морской залив Кала ди Вольпе, расположенная…
€900,000
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Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
6
3
181 м²
Небольшой таунхаус с захватывающим панорамным видом на море и залив Кала-ди-Вольпе, постро…
€1,25 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
9
5
300 м²
Красивая, недавно построенная вилла с видом на море в Кала-дель-Фаро, с частным бассейном. Д…
€3,50 млн
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Вилла 6 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
11
7
550 м²
Эксклюзивная вилла с видом на море в Кала Грану, окруженная чудесным садом, полным растений …
€12,00 млн
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Porto Cervo, Италия
5
3
179 м²
2
В нескольких минутах от Сан-Панталео и Порто Черво, в окружении сельской местности,элегантн…
€1,50 млн
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pittulongu, Италия
5
2
180 м²
2
Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …
€3,50 млн
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Porto Cervo, Италия
11
8
650 м²
2
Прекрасная вилла на берегу моря в одном из самых престижных мест Коста Смеральды в Порто Чер…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Arzachena, Италия
14
8
300 м²
Холм Пантоджиа - одно из самых живописных мест Коста Смеральда, откуда открывается прекрасны…
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
10
4
600 м²
A little steep away from Porto Cervo centre and the prestigious Boutiques and nice restauran…
€6,00 млн
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Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
10
6
350 м²
Only a few steps away from all the amenities the area offers and within walking distance of …
€6,30 млн
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Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
7
5
260 м²
A short drive from the famous Porto cervo, we offer these wonderful house in a different sty…
€3,00 млн
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Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
7
6
600 м²
The Villa, architectonical masterpiece of the costa Smeralda, is located in the spectacular …
€7,00 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
8
4
300 м²
When we talk about Sardinia, one of the first thing you imagine is Costa Smeralda. Thinking …
€2,20 млн
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Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Arzachena, Италия
8
5
260 м²
The villa is on two levels, on the ground floor is the dining room, the large living room fr…
€1,85 млн
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Вилла 5 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
13
6
380 м²
В одном из самых эксклюзивных мест, с видом на залив Кала ди Вольпе и в окружении зелени, ра…
€4,00 млн
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Вилла 4 спальни с бассейном
Mamujada Mamoiada, Италия
5
350 м²
VB-71000. Вилла с большим земельным участком в 500 метрах от моряСардиния, провинция Нуоро в…
€700,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Murera Muravera, Италия
4
400 м²
IT-030420-3. Великолепная вилла площадью 400 кв.мВ продаже великолепная вилла площадью 400 к…
€580,000
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни
Cadesedda Calasetta, Италия
3
70 м²
IT-030420-1. Вилла 70 кв.м. рядом с пляжем, сад 3700 кв.мВ продаже вилла 70 кв.м. рядом с …
€250,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
4
170 м²
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., с садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из …
€290,000
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
4
130 м²
IT-030420-2. В закрытом кондоминиуме, продается двух уровневая вилла площадью 130 кв.мВ зак…
€295,000
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Агентство
Red Feniks
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