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Дома в SantElpidio a Mare, Италия

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4 объекта найдено
Дом 9 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Дом 9 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 9
Площадь 206 м²
Дом в старом городе на трех уровнях Первый этаж и чердак с двумя комнатами ванная комната и …
$174,393
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Дом 6 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Дом 6 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 6
Площадь 80 м²
Ремонт дома в Старом городе Три уровня по 25 квадратных метров каждая площадь в нескольких м…
$34,879
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Вилла 6 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Вилла 6 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 10 200 м²
BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…
$2,58 млн
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Дом в SantElpidio a Mare, Италия
Дом
SantElpidio a Mare, Италия
Площадь 7 000 м²
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
$58,131
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