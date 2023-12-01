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Дома в Sant Elpidio a Mare, Италия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом 6 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 6
Площадь 80 м²
Ремонт дома в Старом городе Три уровня по 25 квадратных метров каждая площадь в нескольких м…
Цена по запросу
в месяц
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Дом 9 комнат с ванной в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом 9 комнат с ванной
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 9
Площадь 206 м²
Дом в старом городе на трех уровнях Первый этаж и чердак с двумя комнатами ванная комната и …
Цена по запросу
в месяц
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