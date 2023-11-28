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Дома в Porto Recanati, Италия

4 объекта найдено
Дом 11 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 11
Площадь 600 м²
Большой фермерский дом для ремонта с аксессуаром в панорамном и уединенном месте. Древняя ки…
€140,000
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Дом 10 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 10 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Хорошо сделанный фермерский дом для ремонта с различными аксессуарами. Старая кирпичная конс…
€120,000
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Дом в Porto Recanati, Италия
Дом
Porto Recanati, Италия
Площадь 32 600 м²
Building land of approximately 3.26 ha with an approved subdivision plan for mixed use: Prod…
Цена по запросу
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Дом 11 комнат с Spalni в Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат с Spalni
Porto Recanati, Италия
Комнаты 11
Площадь 300 м²
Ссылочный номер: N721 (R) Название недвижимости: Casa Seven Расположение: в стране Город …
Цена по запросу
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