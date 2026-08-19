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Дома в Риме, Италия

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виллы
6
7 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 330 м²
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
$926,038
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 360 м²
AG-160316. BИЛЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых пре…
$2,11 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Рим, Италия
Вилла 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном  районе EUR (на юге Рима) продается  4-х уровн…
$2,81 млн
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Вилла 6 комнат в Рим, Италия
Вилла 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
IT-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и террассойРим, Казал Палокко В прод…
$2,93 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
$937,760
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 2 комнаты в Рим, Италия
Вилла 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 180 м²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
$808,818
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Рим, Италия
Дом
Рим, Италия
$2,43 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Риме, Италия

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