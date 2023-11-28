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Дома в Comunita della Vallagarina, Италия

виллы
3
4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Villa Lagarina, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Villa Lagarina, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Set in a charming hilly area, this sumptuous villa in Nogaredo (TN) offers a unique opportun…
€1,25 млн
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Дом 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Ingresso Indipendente в Brentonico, Италия
Дом 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Ingresso Indipendente
Brentonico, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Beautiful Chalet in Polsa (~1200 MASL) It is located in via del Bosco in Polsa, near the sk…
€345,000
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Rovereto, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Rovereto, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
This villa is situated in a unique location on the most beautiful hill in Rovereto and is al…
€830,000
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Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Villa Lagarina, Италия
Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Villa Lagarina, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
В самом центре местечка Виллы Лагарина мы предлагаем к продаже прекрасно отремонтированный т…
€419,000
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Параметры недвижимости в Comunita della Vallagarina, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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