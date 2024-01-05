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Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
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55 объектов найдено
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Вилла 6 спален с дорогой
Salo, Италия
9
3
250 м²
В привилегированном положении недалеко от центра Сало и озера, мы предлагаем на продажу отде…
€750,000
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Вилла 4 спальни с дорогой
Tignale, Италия
10
4
400 м²
Расположенная в панорамном районе Тигнейла, в уголке земного рая и окруженная эксклюзивной о…
€5,50 млн
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Вилла 4 спальни
Toscolano Maderno, Италия
8
4
350 м²
Мы находимся в Монте Мадерно, впечатляющей горной деревушке Тосколано-Мадерно, откуда открыв…
€2,35 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с дорогой, с оптоволокном
Salo, Италия
9
3
200 м²
Недвижимость, которую мы предлагаем, - это типичный итальянский дом с каменными акцентами, в…
€1,20 млн
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Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
6
2
450 м²
€1,30 млн
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Дом 6 комнат
Gargnano, Италия
6
400 м²
В красивой обстановке Гарньяно мы предлагаем полностью отремонтированный фермерский дом с пр…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни
Salo, Италия
7
4
500 м²
Garda Haus предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на озеро. Площадь ви…
€4,20 млн
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Вилла 6 спален с верандой
Toscolano Maderno, Италия
8
4
285 м²
Уникальность этой великолепной недвижимости заключается в наличии сада с выходом к озеру, пр…
€2,50 млн
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Вилла 6 спален с верандой
Toscolano Maderno, Италия
8
4
285 м²
Уникальность этого прекрасного имущества определенно заключается в саду с выходом к озеру, п…
€2,50 млн
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Дом 8 комнат
Gargnano, Италия
8
190 м²
Очень интересный объект для инвестиций в недвижимость, например, для открытия B&B. Основное…
€300,000
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Вилла 6 спален с дорогой
Gardone Riviera, Италия
12
4
500 м²
Мы находимся в городке Гардоне Ривьера, в панорамной холмистой местности с захватывающим вид…
€2,98 млн
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Вилла 3 спальни
Gardone Riviera, Италия
6
262 м²
На берегу озера Гарда, находится городок Гардоне Ривьера - один из самых престижных курортов…
€3,20 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с дорогой
Salo, Италия
13
3
480 м²
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…
€2,48 млн
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Вилла 18 комнат с дорогой
Salo, Италия
18
5
750 м²
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
€3,60 млн
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Вилла 2 спальни с дорогой
Salo, Италия
4
2
145 м²
На холмах, обрамляющих городок Сало, с панорамой на залив на 360°, мы предлагаем к продаже в…
€700,000
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Вилла 4 спальни с дорогой
Salo, Италия
9
4
350 м²
Вилла в очень спокойном месте с панорамным видом на холмы, недалеко от исторического центра …
€900,000
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Вилла 18 комнат с дорогой
Salo, Италия
18
5
750 м²
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
€3,60 млн
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Вилла 10 спален с верандой, с дорогой
Salo, Италия
10
10
1 035 м²
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни
Gargnano, Италия
4
1
140 м²
В Гарньяно, в красивой местечке Богльяко, мы предлагаем к продаже виллу с частным садом, в д…
€740,000
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Вилла 3 спальни с бассейном
Pulciano, Италия
4
85 м²
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
€380,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Gardone Riviera, Италия
4
153 м²
GH-LV04831. Отреставрированный старинный таунхаусВ районе Фазано, городка Гардоне Ривьера, м…
€360,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6
370 м²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
€990,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла
Salo, Италия
600 м²
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
€1,10 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
6
600 м²
GA-V001229. Вилла в продаже в Toscolano MadernoРасположившись на первом холме прекрасного оз…
€1,30 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла
Toscolano Maderno, Италия
294 м²
GA-V001428. Вилла с ремонтом на берегу озера в Тосколано-МадерноРасположенный прямо на главн…
€1,55 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4
160 м²
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
€460,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Barbarano, Италия
6
600 м²
VB-30010. Историческая вилла на озере ГардаКрасивая историческая вилла на первой линии озера…
€8,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Barbarano, Италия
4
350 м²
ABI-900М. Красивая отдельно стоящая вилла с великолепным видом на озере Гарда Красивая вилла…
€2,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла
Salo, Италия
790 м²
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
€1,90 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6
770 м²
ABI-1257A. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаЭта великолепная собственность с видом н…
€3,80 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
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Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия
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