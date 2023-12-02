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Дома в Tortoreto, Италия

виллы
5
5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
Комнаты 6
Площадь 320 м²
EC-. Дом недавно построен, в Торторето.Вилла состоит из трех уровнях общей площадью около 32…
€310,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Tortoreto Lido, Италия
Вилла 3 спальни
Tortoreto Lido, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
EC-181219-3. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100м2ТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛН…
€450,000
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
Комнаты 6
Площадь 320 м²
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
€310,000
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Tortoreto, Италия
Вилла 4 спальни
Tortoreto, Италия
Комнаты 5
Площадь 250 м²
EC-. Предлагаем на продажу элегантную виллу с видом на мореВ прекрасном городке Торторето, р…
€1,10 млн
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Tortoreto, Италия
Вилла 3 спальни
Tortoreto, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
EC-. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100 кв.мТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛНОСТЬ…
€450,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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