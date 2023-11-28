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Дома в Калабрия, Италия

виллы
8
10 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Калабрия, Италия
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Калабрия, Италия
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Шикарная вилла на просторных и живописных склонах Замброне! Вилла в эксклюзивном комплексе, …
€250,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается часть виллы 8V в жилом комплексе Пиццо Бич Клаб — Калабрия. Комфортабельная вилла,…
€299,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Montauro, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Montauro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
€465,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Staletti, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Staletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
€1,50 млн
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Zambrone, Италия
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Жилой комплекс Zambrone Beach Resort расположен в сердце одного из самых популярных районов …
€250,000
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Drapia, Италия
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Drapia, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Калабрии расположена рядом с городом Тропеа. Площадь виллы составляет 450 кв. м и вк…
€1,10 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Вилла в Калабрии расположена в загородной местности городка Дзамброне в 7 км от города Тропе…
€350,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Комплекс вилл Residence Dei Fiori 2 находится в живописном городке Дзамброне на побережье Ко…
€220,000
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Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Montauro, Италия
Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Montauro, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
€165,000
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Soverato, Италия
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Soverato, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается дом общей площадью 350 кв.м., расположенный в Соверато, недалеко от побережья Иони…
€550,000
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Параметры недвижимости в Калабрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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