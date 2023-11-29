Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Пьемонт
  5. Дома

Дома в Пьемонт, Италия

виллы
199
206 объектов найдено
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Verbania, Италия
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Verbania, Италия
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 290 м²
Мы рады представить вам эту действительно необычную недвижимость, расположенную в элегантной…
€3,80 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален с бассейном в Castelletto sopra Ticino, Италия
Вилла 5 спален с бассейном
Castelletto sopra Ticino, Италия
Комнаты 6
Площадь 750 м²
VB-11105. Вилла Таранто в Национальном парке Тичино на озере Маджоре Недвижимость прекрасно …
€3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 500 м²
VB-20161. Историческая вилла в Палланца  Великолепная резиденция, расположенная прямо на бе…
€6,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Belgirate, Италия
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
PL-PR-C01. Стреза, Озеро Маджоре. Пол дома с садомНезависимая часть виллы площадью 140 кв.м.…
€420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Belgirate, Италия
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 193 м²
PL-PR-C04. Каменный загородный дом с видом на озеро Всего в нескольких минутах от знаменито…
€420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Cannobio, Италия
Вилла 5 спален
Cannobio, Италия
Комнаты 6
Площадь 240 м²
VB-20162. Вилла на первой линии в Каннобьо  Эта эксклюзивная недвижимость расположена в при…
€2,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Belgirate, Италия
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 403 м²
PL-PR-V07. Красивая вилла на продажу в городе СтрезаКрасивая вилла на продажу в городе Стрез…
€750,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Cannobio, Италия
Вилла 4 спальни
Cannobio, Италия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
VB-20066. Элегантная вилла на озере МаджореЭлегантная вилла на первой линии озера Маджоре с …
€4,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни в Premeno, Италия
Вилла 2 спальни
Premeno, Италия
Комнаты 3
Площадь 118 м²
PL-PR-C05. Вилла с садом в отличном состоянииНа холмах Вербании, в солнечном и доминирующем …
€400,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 650 м²
VB-061119-4. Прекрасная вилла со спа, в идеальном состоянии в элитной зоне Паланца, Вербания…
€3,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 1 150 м²
VB-111119-2. Вилла в Стрезе под полную реконструкцию Вилла в Стрезе под полную реконструкцию…
€4,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
VB-111119-3. Роскошный дом с эксклюзивным видом на Озеро МаджореВилла Verbena - это роскошна…
€5,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла в Stresa, Италия
Вилла
Stresa, Италия
Площадь 700 м²
VB-111119-4. Приятная вилла на Озере МаджореСветлая и очень комфортная вилла на озере Маджор…
€3,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 720 м²
PL-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 720 кв.м. Участок…
€1,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 540 м²
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
€1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
FP-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 450 кв.м. Участок…
€2,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 550 м²
PL-PR-V24. Красивая уютная вилла большого размера, в нескольких минутах езды от озера Маджор…
€900,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 165 м²
FP-T447. Дом расположен в центре городка ЛевоВ Лево, на холме Стрезы, рустико новой постройк…
€390,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Arona, Италия
Вилла 5 спален
Arona, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 400 м²
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
€2,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 174 м²
FP-RIF0075. Прекрасная вилла на озере МаджореОриентация : Юг  Вид на : Визави Внутренний дво…
€450,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 324 м²
FP-T384. Современная вилла с прекрасным видом на озеро МаджореПродается современная вилла Ве…
€1,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 216 м²
FP-T380. Вилла в центре ПалланцаВилла построенная в конце 50 годов в центре Палланца, Вербан…
€585,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 300 м²
FP-0116. Окруженная очаровательным садом виллаВ Вербании Палланца, в нескольких шагах от цен…
€2,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Belgirate, Италия
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
FP-T704. На холме Бельджирате в зоне Карчёни, частный дом с прекрасным видом на озероНа холм…
€400,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Baveno, Италия
Вилла 4 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 5
Площадь 210 м²
FP-T522. Продано! Вилла с уникальным видом на острова Борромео в БавеноВилла, расположенная …
€380,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Baveno, Италия
Вилла 3 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 4
FP-T607. Независимая вилла, расположенная на напротив озера МаджореНезависимая вилла из камн…
€900,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
FP-T716. Двухэтажная вилла в нескольких километрах от СтрезыВ нескольких километрах от Стрез…
€500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
FP-T816. Вилла с бассейном на первом холме СтрезыВилла с бассейном на первом холме Стрезы в …
€650,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 425 м²
FP-T631. На холме Стрезы в резиденциальной зоне вилла с садомНа холме Стрезы в резиденциальн…
€500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Arona, Италия
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
Комнаты 4
Площадь 183 м²
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВ Мейне в престижной резиденции прямо…
€590,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Пьемонт, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти