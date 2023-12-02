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Дома в Венето, Италия

виллы
60
таунхаусы
7
71 объект найдено
Вилла 3 спальни с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso в Sommavilla, Италия
Вилла 3 спальни с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso
Sommavilla, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
In the quiet atmosphere of the old town of Castello di Brenzone, there is a three-level town…
€520,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lazise, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lazise, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Welcome to the lakeside paradise you have always dreamt of! This magnificent lakefront vill…
€2,65 млн
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Ripostiglio в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Ripostiglio
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
В городке Торри дель Бенако, на холмах, в окружении зелени, мы предлагаем к продаже эту недв…
€590,000
в месяц
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Bardolino, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Bardolino, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
В самом престижном районе городка Лацизе, всего в 600 метрах от центра, мы предлагаем виллу …
€1,15 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Bardolino, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Bardolino, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Утопающая в зелени вилла в нескольких минутах езды от озера Гарда и центра городка Бардолино…
€1,55 млн
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
На зеленых холмах городка Торри-дель-Бенако, в местечке Альбизано, мы предлагаем этот восхит…
€625,000
в месяц
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Torri del Benaco, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
В одном из самых привлекательных и востребованных мест романтического Торри-дель-Бенако, в 5…
€790,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Affi, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Affi, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Недавно построенный дом в жилом районе в двух минутах от центра городка Кавайон Веронезе и в…
€795,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Costermano sul Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Costermano sul Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
В прекрасном городке Гарда, недалеко от исторического центра и озера, в тихом жилом районе, …
€560,000
в месяц
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Вилла 10 спален с дорогой в Bardolino, Италия
Вилла 10 спален с дорогой
Bardolino, Италия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 451 м²
Бардолино, мы предлагаем к продаже отдельно стоящую виллу, построенную на участке площадью …
€1,89 млн
в месяц
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Вилла 8 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 8 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Peschiera del Garda, местечко Bassana, мы предлагаем к продаже виллу с участком под застройк…
€1,10 млн
в месяц
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Вилла 17 спален с Aria Condizionata, с Doppio Ingresso, с Lavanderia в Верона, Италия
Вилла 17 спален с Aria Condizionata, с Doppio Ingresso, с Lavanderia
Верона, Италия
Комнаты 24
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 31 000 м²
Мы рады возможности представить этот превосходный агритуризм, расположенный всего в 10 минут…
€9,00 млн
в месяц
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Вилла 14 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Asolo, Италия
Вилла 14 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Asolo, Италия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 222 м²
Named by Carducci : "The city of 100 Horizons" Asolo rises on the top of a hill, not far fro…
€9,00 млн
в месяц
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Вилла 6 спален в Conegliano, Италия
Вилла 6 спален
Conegliano, Италия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 670 м²
Престижная и величественная венецианская вилла, построенная в XVII веке архитектором Лонгена…
€7,00 млн
в месяц
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Вилла 21 спальня в Cerea, Италия
Вилла 21 спальня
Cerea, Италия
Комнаты 26
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Очаровательный комплекс недвижимости, расположенный недалеко от Вероны, включает в себя: Ве…
€4,00 млн
в месяц
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Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Caprino Veronese, Италия
Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Caprino Veronese, Италия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 624 м²
Эксклюзивная вилла, построеннаяым стилем, вилла в стиле Libery, построенная с уникальным и …
€1,45 млн
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Bardolino, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Bardolino, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
В двух шагах от центра живописного городка Бардолино, мы предлагаем необычную недвижимость, …
€850,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Torri del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
В жилом районе городка Гарда, удобно расположенном рядом со всей инфраструктурой, в очень сп…
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни с бассейном в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни с бассейном
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Площадь 136 м²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
€400,000
в месяц
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Вилла 2 спальни с бассейном в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни с бассейном
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
€340,000
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Castelnuovo del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Castelnuovo del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
GH-230519-1. Современные виллы рядом с городком Гарда.Современные виллы на холмах рядом с го…
€1,10 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Torri del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
GH-ZV00033. Вилла с фантастическим видом на озеро.В великолепном месте в городке Торри-дель-…
€1,10 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Albisano, Италия
Вилла 3 спальни
Albisano, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
VB-090316-4. Продается великолепная вилла в Торри дель БенакоПродается великолепная вилла в …
€1,60 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни в Lazise, Италия
Вилла 2 спальни
Lazise, Италия
Комнаты 3
Площадь 270 м²
VB-090316-1. Продажа виллы в Лацизе, ИталияПлощадь 270mq, три этажа Бассейн di 6m x 12m. 1 …
€2,00 млн
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Вилла 5 спален в Albisano, Италия
Вилла 5 спален
Albisano, Италия
Комнаты 6
Площадь 380 м²
VB-090316. Торри дель Бенако : вилла в стиле Либерти с видом на озероРасположение: Лучшее …
€1,65 млн
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Вилла 5 спален в Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
Вилла 5 спален
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
VB-090316-2. Дом в Италии - Сан-Джорджо-ди-ВальполичеллаВилла 800 кв.м. на двух уровнях. При…
€2,20 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в Torri del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
ABI-1002G. Вилла с панорамным видом на озеро ГардаНа холмистой возвышенности, в тихом месте,…
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в Torri del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 5
Площадь 150 м²
VB-VTDB. Вилла в Торри-дель-Бенако с видом на озеро ГардаВилла расположена в спокойной и зел…
€1,70 млн
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Вилла 5 спален в Torri del Benaco, Италия
Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
VB-VGRAD. Превосходная вилла с видом на озеро в Тори-дель-БенакоВилла с великолепным видом н…
€1,75 млн
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Вилла 5 спален в Torri del Benaco, Италия
Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 6
Площадь 380 м²
VB-VGDR. Вилла в стиле Либерти с видом на озеро в Торри-дель-БенакоВилла расположена на бере…
€1,75 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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