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Дома в Венето, Италия

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Peschiera del Garda
9
45 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Caorle, Италия
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Вилла 5 комнат
Caorle, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В непосредственной близости от Каорле, в районе Брайан, мы предлагаем отдельно стоящую виллу…
$523,717
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Вилла 4 комнаты в Castelnuovo del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Castelnuovo del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
GH-230519-1. Современные виллы рядом с городком Гарда.Современные виллы на холмах рядом с го…
$1,29 млн
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Вилла 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Вилла 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
$398,548
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Torri del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
ABI-1002G. Вилла с панорамным видом на озеро ГардаНа холмистой возвышенности, в тихом месте,…
$1,76 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Вилла 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 136 м²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
$468,880
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Torri del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 260 м²
GH-ZV00018. Вилла с видом на озеро под реконструкцию.В панорамном жилом районе, мы предлагае…
$1,02 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Arqua Petrarca, Италия
Вилла 6 комнат
Arqua Petrarca, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 330 м²
OC-100517. Вилла в городе Аркуа-Петрарка. ВенецияВилла недалеко от Венеции, можно сказать по…
$1,52 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 24 комнаты в Canaro, Италия
Вилла 24 комнаты
Canaro, Италия
Число комнат 24
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 20 944 м²
Количество этажей 3
Вилла Martelli Piccioli (Villa Bergamini) — историческая венецианская резиденция в самом сер…
$579,415
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Вилла в Венеция, Италия
Вилла
Венеция, Италия
Площадь 1 300 м²
Уникальная резиденция с крытым бассейном, большим парком и частным прудом — роскошное помест…
$3,55 млн
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Вилла 5 комнат в Torri del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
GH-ZV00033. Вилла с фантастическим видом на озеро.В великолепном месте в городке Торри-дель-…
$1,29 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Bardolino, Италия
Вилла 6 комнат
Bardolino, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
ABI-1001G. Превосходная, элитная вилла на озере ГардаРоскошная вилла на озере Гарда. Красива…
$2,93 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Lazise, Италия
Вилла 4 комнаты
Lazise, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
ABI-2003E. Красивая вилла с бассейном и видом на озеро ГардаВ спокойном месте, рядом с озеро…
$1,64 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Верона, Италия
Вилла
Верона, Италия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 2 200 м²
Количество этажей 3
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА (ВЕНЕТО) // 16 ВЕК // ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 2200 КВ М // 12 СПАЛЕН // 12 ВАННЫХ …
$5,30 млн
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Дом в Asolo, Италия
Дом
Asolo, Италия
Площадь 166 м²
BORGO SANTA CATERINA Эксклюзивное жилое комплекс в Асоло (Тревизо, Венето) Исключительная …
$7,29 млн
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Вилла 16 комнат в Lazise, Италия
Вилла 16 комнат
Lazise, Италия
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
В самом престижном районе города Лацизе, в 500 метрах от центра городка, мы предлагаем к пр…
$2,39 млн
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Вилла 15 комнат в Bardolino, Италия
Вилла 15 комнат
Bardolino, Италия
Число комнат 15
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Бардолино, в элегантном и тихом жилом районе, всего в 200 метрах от берега озера, мы предла…
$4,93 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Cavaion Veronese, Италия
Таунхаус 4 комнаты
Cavaion Veronese, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Недавно построенный дом в жилом районе в двух минутах от центра городка Кавайон Веронезе и в…
$870,414
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Вилла 5 комнат в Broglie, Италия
Вилла 5 комнат
Broglie, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Пескьера дель Гарда, известная как крепость Венецианской Республики с 16 века, скрывает в св…
$2,74 млн
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Вилла 15 комнат в Caprino Veronese, Италия
Вилла 15 комнат
Caprino Veronese, Италия
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 624 м²
Эксклюзивная вилла, построеннаяым стилем, вилла в стиле Libery, построенная с уникальным и …
$1,59 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 4 комнаты
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
В городке Торри дель Бенако, на холмах, в окружении зелени, мы предлагаем к продаже эту недв…
$645,968
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Вилла 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Вилла 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Located in an enviable position, just 500 meters from the lakeside promenade and the beach o…
$760,928
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Таунхаус 4 комнаты в Bardolino, Италия
Таунхаус 4 комнаты
Bardolino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
В двух шагах от центра живописного городка Бардолино, мы предлагаем необычную недвижимость, …
$930,632
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Вилла 16 комнат в Bardolino, Италия
Вилла 16 комнат
Bardolino, Италия
Число комнат 16
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 451 м²
Бардолино, мы предлагаем к продаже отдельно стоящую виллу, построенную на участке площадью …
$2,07 млн
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Вилла 9 комнат в Lazise, Италия
Вилла 9 комнат
Lazise, Италия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Добро пожаловать в рай на берегу озера, о котором вы всегда мечтали! Эта великолепная вилла…
$2,90 млн
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Вилла 7 комнат в Lazise, Италия
Вилла 7 комнат
Lazise, Италия
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
В самом престижном районе городка Лацизе, всего в 600 метрах от центра, мы предлагаем виллу …
$1,26 млн
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Вилла 10 комнат в Lazise, Италия
Вилла 10 комнат
Lazise, Италия
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Всего в 700 метрах от озера, между городками Лацизе и Паченго, мы предлагаем эту виллу в кла…
$985,375
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Вилла 5 комнат в San Benedetto di Lugana, Италия
Вилла 5 комнат
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта великолепная вилла расположена на трех уровнях, предлагая удобные помещения и высококаче…
$1,29 млн
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Вилла 7 комнат в Broglie, Италия
Вилла 7 комнат
Broglie, Италия
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
В городке Пескьера-дель-Гарда, в местечке Боскетти, на холмистой местности с прекрасным видо…
$875,889
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Вилла 16 комнат в Costermano sul Garda, Италия
Вилла 16 комнат
Costermano sul Garda, Италия
Число комнат 16
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Мы предлагаем к продаже эксклюзивную, изысканную виллу, разделенную на данный момент на две …
$3,23 млн
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Вилла 24 комнаты в Верона, Италия
Вилла 24 комнаты
Верона, Италия
Число комнат 24
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 31 000 м²
Мы рады возможности представить этот превосходный агритуризм, расположенный всего в 10 минут…
$9,85 млн
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Типы недвижимости в Венето

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Венето, Италия

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с террасой
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