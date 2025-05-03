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Дома в Эмилии-Романье, Италия

Unione Alto Ferrarese
8
Cento
8
16 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Cento, Италия
Вилла 4 комнаты
Cento, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Вилла на три семьи в ЧентоНедвижимостьВеликолепная трехсемейная вилла в Ченто площадью 180 к…
$420,415
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Вилла 6 комнат в Римини, Италия
Вилла 6 комнат
Римини, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 050 м²
BG-CC814. Особняк 1770 года в пригороде РиминиВ пригороде Римини, в сельской местности, прод…
$2,22 млн
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Вилла 5 комнат в Renazzo, Италия
Вилла 5 комнат
Renazzo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Четырехсемейная вилла в РенаццоНедвижимостьВилла на четыре семьи в классе А площадью 161 кв.…
$320,316
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Вилла 4 комнаты в Renazzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Renazzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Независимые виллы в РенаццоНедвижимостьНезависимые виллы в Ренаццо в   CLASS A   различных р…
$320,316
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Вилла 5 комнат в Cento, Италия
Вилла 5 комнат
Cento, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Двухквартирная вилла в ЧентоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ченто. Престижная …
$520,514
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Вилла 9 комнат в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла 9 комнат
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$5,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Renazzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Renazzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Двухквартирный дом в Ренаццо Собственность Двухквартирный дом в КЛАССЕ А в Ренаццо. 15…
$370,366
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Дом 3 спальни в Sassofeltrio, Италия
Дом 3 спальни
Sassofeltrio, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продается 2-х этажный дом, расположенный во Фратте Сассофельтрио (Fratte di Sassofeltrio), н…
$231,704
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Вилла в Santa Giustina, Италия
Вилла
Santa Giustina, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
$1,02 млн
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Вилла 6 комнат в Misano Adriatico, Италия
Вилла 6 комнат
Misano Adriatico, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 420 м²
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано (АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ) Вилла с садом и …
$3,60 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Renazzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Renazzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Двухквартирная вилла в РенаццоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ренаццо. 167 ква…
$350,346
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Вилла в Феррара, Италия
Вилла
Феррара, Италия
Площадь 1 250 м²
BG-CC859. Продается особняк 1760 года, в красивом историческом местеВ регионе Эмилия-Романья…
$2,33 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,83 млн
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Вилла 15 комнат в Riccione, Италия
Вилла 15 комнат
Riccione, Италия
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Эта вилла, расположенная на четырех этажах, отличается изысканной элегантностью и стратегиче…
$1,37 млн
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Вилла 4 комнаты в Cento, Италия
Вилла 4 комнаты
Cento, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Вилла в сельской местности в Ченто Собственность Вилла в сельской местности в Ченто.  …
$1,00 млн
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Вилла 4 комнаты в Cento, Италия
Вилла 4 комнаты
Cento, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Три - семейная вилла в ЧентоНедвижимостьВеликолепная вилла на три - в Ченто, площадью 164 кв…
$400,395
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Типы недвижимости в Эмилии-Романье

виллы

Параметры недвижимости в Эмилии-Романье, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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