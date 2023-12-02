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39 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
4
3
200 м²
Bright head villa located in a residential area a stone's throw from the historic centre and…
€1,19 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Desenzano del Garda, Италия
10
4
525 м²
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
€4,40 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
2
224 м²
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
€1,41 млн
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
7
3
245 м²
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
€1,45 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
4
3
210 м²
На холмистой местности, рядом со всеми основными дорогами и автомагистралью, мы предлагаем н…
€860,000
в месяц
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Вилла
Desenzano del Garda, Италия
210 м²
GA-V000909. Дом рустико в продаже в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в древней и характерно…
€280,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
240 м²
GA-V000879. КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАРасположенный в небольш…
€550,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
146 м²
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
€599,000
в месяц
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Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5
240 м²
GA-V001210. ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ВИЛЛА У ОЗЕРА С БОЛЬШИМ САДОМ. В DESENZANO DEL GARDAРасположенны…
€650,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
137 м²
GA-V001250. ЧАСТЬ ОСОБНЯКА С ВИДОМ НА ОЗЕРО В DESENZANO DEL GARDAВ центральном и жилом район…
€338,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
260 м²
GA-V001310. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В DESENZANO DEL GARDAРасположенны…
€1,10 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6
400 м²
GA-V001304. ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ВИЛЛА В DESENZANO DEL GARDAУдобно расположенный в …
€980,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
300 м²
GA-V001322. Дизайнерская вилла с видом на озеро в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в муниц…
€1,90 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3
131 м²
GA-V001344. Эксклюзивный дом с видом на озеро и террасой в Дезенцано-дель-ГардаРасположенно…
€773,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
160 м²
GA-V001408. Таунхаус в продаже в Дезенцано-дель-ГардаВ центре города Сан-Мартино делла Батт…
€435,000
в месяц
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Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5
235 м²
GA-V001431. Вилла в стиле модерн в центре города Дезенцано-дель-ГардаВилла в стиле либерти…
€795,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
140 м²
GH-DV3690. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
€379,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
140 м²
GH-DV3695. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
€339,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
200 м²
GH-230519. Вилла на первой линии в Дезенцано.Вилла на первой линии в Дезенцано. Расположенн…
€2,50 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6
350 м²
VB-090316-3. Озеро Гарда. Старинная редкая виллаРасположение: . Безусловно, одна из самых к…
€2,15 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
200 м²
ABI-1160A. Вилла в стиле Либерти на озере ГардаВилла в стиле Либерти с частным садовым участ…
€1,80 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5
560 м²
ABI-1230А. Шикарная вилла на первой линии озера ГардаШикарная вилла на озере Гарда. Уникальн…
€12,00 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6
580 м²
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
€1,65 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
240 м²
GH-DV3012. Большая вилла с видом на озеро в центре Дезенцано.Дезенцано дель Гарда, Великолеп…
€1,05 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
140 м²
GH-DV3691. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
€359,000
в месяц
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Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5
220 м²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
€1,40 млн
в месяц
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Вилла
Desenzano del Garda, Италия
280 м²
GH-240518. Новая вилла в самом крутом месте в Дезенцано Дель ГардаСтроящаяся вилла с панорам…
€2,20 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5
994 м²
GH-PV001423. Вилла в Дезенцано дель ГардаЦена снижена до 6 800 000 € !!! Старая цена 8 500 0…
€6,80 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5
500 м²
GH-DV001434. Престижная вилла с частным причаломПрекрасная вилла в современном стиле на перв…
€8,00 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6
1 200 м²
ABI-802N. Эксклюзивная 3-уровневая вилла с бассейном и прекрасным видом на озеро ГардаПрести…
€2,90 млн
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