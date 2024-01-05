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Дома в Абруццо, Италия

виллы
43
таунхаусы
5
64 объекта найдено
Таунхаус 13 комнат в Монтесильвано, Италия
Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
Число комнат 13
Площадь 300 м²
Вилла с 2020 года незаселенная, с земельным участком 17 м2. Цокольный этаж с подвалом и ванн…
€550,000
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Таунхаус 11 комнат в Moscufo, Италия
Таунхаус 11 комнат
Moscufo, Италия
Число комнат 11
Площадь 250 м²
Недавно построенная вилла со складом ( таверна ) 1000 м2 на двух уровнях ( 500 + 500 ) Земля…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в Moscufo, Италия
Дом 9 комнат
Moscufo, Италия
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Сельский дом будет полностью восстановлен со складом площадью 250 м2 - 9,0 га земли с 3000 о…
Цена по запросу
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Дом в Tortoreto, Италия
Дом
Tortoreto, Италия
Площадь 1 500 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат в Colonnella, Италия
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
Число комнат 9
Площадь 180 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Таунхаус 11 комнат в Giulianova, Италия
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 11
Площадь 350 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Дом в Монтесильвано, Италия
Дом
Монтесильвано, Италия
Площадь 6 000 м²
Участок на берегу моря площадью 6000 квадратных метров, из которых 2000 2000 жилых и 2000 ко…
Цена по запросу
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Дом в Colonnella, Италия
Дом
Colonnella, Италия
Площадь 200 000 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Дом в San Vito Chietino, Италия
Дом
San Vito Chietino, Италия
Площадь 6 000 м²
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в Loreto Aprutino, Италия
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
Число комнат 9
Площадь 210 м²
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Цена по запросу
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Вилла 2 спальни в Campli, Италия
Вилла 2 спальни
Campli, Италия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
EC-290119. Город Кампли, дом площадью 70 кв.мГород Кампли, предлагается на продажу дом площа…
€135,000
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Вилла 2 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 2 спальни
Collecorvino, Италия
Число комнат 3
EC-260119. Прекрасный отдельно стоящий домВ живописном районе недалеко от города читта сант-…
€150,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Francavilla al Mare, Италия
Вилла 3 спальни
Francavilla al Mare, Италия
Число комнат 4
РО-171016. Прекрасная вилла Александра в самом сердце ИталииУникальное предложение на рынке …
€1,70 млн
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Red Feniks
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Вилла с бассейном в Pietraferrazzana, Италия
Вилла с бассейном
Pietraferrazzana, Италия
Площадь 430 м²
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
€180,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
€330,000
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Вилла 2 спальни в Picciano, Италия
Вилла 2 спальни
Picciano, Италия
Число комнат 3
IT-060718-3. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноДвухэта…
€145,000
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Вилла 5 спален в Pianura Vomano, Италия
Вилла 5 спален
Pianura Vomano, Италия
Число комнат 6
Площадь 280 м²
IT-060718. Эксклюзивная вилла с видом на море. Около г. АтриЭксклюзивная вилла с видом на мо…
€299,000
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Вилла 4 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 4 спальни
Giulianova, Италия
Число комнат 5
Площадь 520 м²
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
€700,000
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Вилла 5 спален в Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
€720,000
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Вилла в Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
Площадь 500 м²
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
€3,00 млн
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Вилла 5 спален в Corropoli, Италия
Вилла 5 спален
Corropoli, Италия
Число комнат 6
Площадь 800 м²
BG-V801 . Частная вилла в классическом стиле в Сан-ОмероЧастная вилла в классическом стиле, …
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни в Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
€330,000
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Вилла 5 спален в Villa Rosa, Италия
Вилла 5 спален
Villa Rosa, Италия
Число комнат 6
Площадь 300 м²
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
€2,20 млн
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Вилла 3 спальни в Mosciano Sant Angelo, Италия
Вилла 3 спальни
Mosciano Sant Angelo, Италия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
IT-. Продается двухэтажный дом площадью 230 квПродается двухэтажный дом площадью 230 квадрат…
€220,000
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Вилла 3 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Площадь 180 м²
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
€215,000
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Вилла 3 спальни в Pietraferrazzana, Италия
Вилла 3 спальни
Pietraferrazzana, Италия
Число комнат 4
Площадь 240 м²
IT-060718-4. Продается вилла на озере di Bomba с большим участком землиABRUZZO  COLLEDEMEZZO…
€220,000
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Вилла 5 спален в Pietraferrazzana, Италия
Вилла 5 спален
Pietraferrazzana, Италия
Число комнат 6
Площадь 617 м²
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …
€100,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
EC-181219-7. Вилла с прекрасным видом на мореВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км…
€330,000
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Вилла 4 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 4 спальни
Collecorvino, Италия
Число комнат 5
Площадь 380 м²
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
€670,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
EC-130218. Вилла в городе Пинето. Абруццо. ИталияПредлагаем на продажу дом в городе Пинето, …
€330,000
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Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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