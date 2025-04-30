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Дома возле озера в Италии

Тоскана
64
Флоренция
13
Милан
5
Сардиния
46
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9 объектов найдено
Вилла в Brienno, Италия
Вилла
Brienno, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Исследуйте эту потрясающую роскошную виллу, полностью отремонтированную в 2024 году, располо…
Цена по запросу
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Вилла в Menaggio, Италия
Вилла
Menaggio, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера — 50…
$853,701
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Вилла в Pettenasco, Италия
Вилла
Pettenasco, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 689 м²
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
$4,38 млн
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Вилла в Vassena, Италия
Вилла
Vassena, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Эта великолепная роскошная вилла на продажу расположена в Ломбардии, прямо на берегу озера К…
Цена по запросу
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Molina, Италия
Вилла
Molina, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,71 млн
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Вилла в Ghiffa, Италия
Вилла
Ghiffa, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 850 м²
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
$10,24 млн
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Вилла в Lazise, Италия
Вилла
Lazise, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
К продаже предлагается вилла в Венето, которая имеет частичный вид на озеро Гарда. Вилла рас…
$1,01 млн
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Вилла в Colonno, Италия
Вилла
Colonno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,40 млн
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Вилла в Porlezza, Италия
Вилла
Porlezza, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
$2,50 млн
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