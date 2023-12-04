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Дома в Марке, Италия

виллы
21
41 объект найдено
Дом 32 комнаты в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Дом 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 32
Площадь 1 600 м²
Здание в центре идеально подходит для предприятий ( для преобразования в квартиры ). Объем 4…
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Massa Fermana, Италия
Дом 8 комнат
Massa Fermana, Италия
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Отремонтированный фермерский дом с земельным участком 10 га. Суд около 3000 м2 огорожен. Пер…
€230,000
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Вилла 16 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 16
Площадь 550 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Montottone, Италия
Дом 6 комнат
Montottone, Италия
Комнаты 6
Площадь 160 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Вилла 16 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 16
Площадь 500 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Fano, Италия
Вилла 5 спален
Fano, Италия
Комнаты 6
Площадь 770 м²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
€3,75 млн
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Вилла 5 спален в Пезаро, Италия
Вилла 5 спален
Пезаро, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
€1,82 млн
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Red Feniks
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Вилла в Marotta, Италия
Вилла
Marotta, Италия
Площадь 1 800 м²
BG-CC1100. Красивая вилла не далеко от Адриатического побережья и города МароттаИталия, реги…
€3,75 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Sirolo, Италия
Вилла 3 спальни
Sirolo, Италия
Комнаты 4
Площадь 240 м²
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
€1,35 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
€1,50 млн
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Вилла 5 спален в Civitanova Marche, Италия
Вилла 5 спален
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 6
Площадь 10 200 м²
BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни в Monteprandone, Италия
Вилла 4 спальни
Monteprandone, Италия
Комнаты 5
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 4 спальни
Acquaviva Picena, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
€1,95 млн
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Вилла 5 спален в Case di Coccia, Италия
Вилла 5 спален
Case di Coccia, Италия
Комнаты 6
Площадь 850 000 м²
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
€1,75 млн
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Вилла 5 спален в Сенигаллия, Италия
Вилла 5 спален
Сенигаллия, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 078 м²
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
€2,80 млн
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Вилла 4 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
€1,65 млн
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Вилла 5 спален в Castorano, Италия
Вилла 5 спален
Castorano, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
€2,10 млн
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Вилла 2 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…
€275,000
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Вилла 1 спальня в Tavullia, Италия
Вилла 1 спальня
Tavullia, Италия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноЦена с…
€89,000
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Дом 9 комнат в Montappone, Италия
Дом 9 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 9
Площадь 250 м²
Кирпичный фермерский дом с 2,30 га земли с южной экспозицией. Общее состояние должно быть пе…
Цена по запросу
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Вилла с видом на море в Марке, Италия
Вилла с видом на море
Марке, Италия
Италия Марке Престижная современная вилла Абсолютно но…
€5,00 млн
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Дом в Campofilone, Италия
Дом
Campofilone, Италия
Площадь 3 000 м²
Участок под застройку площадью 3000 кв.м. с широким видом на море и двойным доступом. Возмож…
Цена по запросу
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Дом 11 комнат с Spalni в Montappone, Италия
Дом 11 комнат с Spalni
Montappone, Италия
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Отремонтированный дом в главном здании (достраивается пристройка и смежный аксессуар) Год 20…
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Morichella, Италия
Дом 8 комнат
Morichella, Италия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Сельский дом в хорошем состоянии с закрытым внутренним двором около 5000 кв.м. Структура из …
Цена по запросу
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Таунхаус 13 комнат в Montappone, Италия
Таунхаус 13 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 13
Площадь 400 м²
В красивом панорамном положении на окраине деревни, это свойство в отличном состоянии (постр…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом 6 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 6
Площадь 80 м²
Ремонт дома в Старом городе Три уровня по 25 квадратных метров каждая площадь в нескольких м…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат с ванной в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом 9 комнат с ванной
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 9
Площадь 206 м²
Дом в старом городе на трех уровнях Первый этаж и чердак с двумя комнатами ванная комната и …
Цена по запросу
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Дом 11 комнат в Montappone, Италия
Дом 11 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 11
Площадь 250 м²
Ферма для ремонта в красивом живописном месте находится на двух этажах хорошего размера в ст…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Montottone, Италия
Дом 7 комнат
Montottone, Италия
Комнаты 7
Площадь 100 м²
Дом в старом городе дом на двух этажах плюс небольшие аксессуары и сад 130 кв.м. кирпичной к…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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