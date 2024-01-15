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Дома в Camerino, Италия

3 объекта найдено
Вилла 14 комнат в Camerino, Италия
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 14
Площадь 430 м²
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Цена по запросу
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Вилла 30 комнат в Camerino, Италия
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 30
Площадь 1 400 м²
Ссылочный номер: N864 ( R ) Название недвижимости: Casa Ridente Расположение: в стране Город…
Цена по запросу
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Дом 17 комнат в Camerino, Италия
Дом 17 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 17
Площадь 400 м²
Старая усадьба с фресками. Несколько хозяйственных построек, включая отремонтированную церко…
Цена по запросу
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