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Дома в Como, Италия

Tremezzina
13
San Siro
5
Faggeto Lario
4
78 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 6 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 520 м²
LUI-313. Красивая вилла в Чернобио.ВИЛЛА 520m² с 5 спальнями + спальня прислуги САД около 10…
$5,23 млн
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Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,14 млн
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Вилла 4 комнаты в Blevio, Италия
Вилла 4 комнаты
Blevio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
MV-1609-3. Удивительная вилла на набережной с бассейном и причалом для яхт, окруженная цвет…
$9,80 млн
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Вилла в Sorico, Италия
Вилла
Sorico, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 453 м²
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
$888,559
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Вилла 10 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 10 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Черноббио, в местечке Ровенна. Современная вилла в тихом и солнечном месте, окруженная фант…
$1,64 млн
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Вилла 5 комнат в Menaggio, Италия
Вилла 5 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
MENAGGIO: Contemporary design and low environmental impact with current technical solutions…
$886,837
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Вилла 12 комнат в Menaggio, Италия
Вилла 12 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 12
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Вилла расположена в нескольких минутах от центра Менаджо, на одном уровне, а также подвал и …
$1,42 млн
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Дом 4 комнаты в Santa Maria, Италия
Дом 4 комнаты
Santa Maria, Италия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
The Rustico 'La Torre' has about 70sqm, spread over 3 floors. The house was completely resto…
$218,972
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
$969,545
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Вилла 7 комнат в Menaggio, Италия
Вилла 7 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
В нескольких шагах от озера ... в Менаджо строится большая вилла с независимыми двухквартирн…
$974,426
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Вилла 8 комнат в Molina, Италия
Вилла 8 комнат
Molina, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
В живописной деревне Фаджето-Ларио на озере Комо мы рады представить очаровательную недвижим…
$1,73 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 4 комнаты в Civiglio, Италия
Вилла 4 комнаты
Civiglio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
ID - 11032. VB- Панорамный таунхаус в КомоПанорамный таунхаус в городе Комо с видом на озеро…
$926,349
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
MV-1609-1. Очаровательная загородная вилла с конюшнями и большим парком. Площадь 700 кв.м. П…
$2,39 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Menaggio, Италия
Вилла 6 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LUI-180b. Красивая вилла на КомоТремеццина (5 минут от Менаджо и 30 минут от Черноббио) ВИ…
$2,62 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 7 комнат в Valsolda, Италия
Вилла 7 комнат
Valsolda, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
$1,86 млн
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Вилла 4 комнаты в Lenno, Италия
Вилла 4 комнаты
Lenno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
GR-Tr-143. Озеро Комо Вилла” Анна” в Тремеццина, г.MezzegraMezzegra Villa” Anna”: Прекрасная…
$3,16 млн
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Вилла 10 комнат в Menaggio, Италия
Вилла 10 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Come back with us into the 1700s in this charming renovated historical property located in a…
$853,992
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Вилла 4 комнаты в Civiglio, Италия
Вилла 4 комнаты
Civiglio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
PL-PR_P10. Каменный дом в сердце города КомоЭксклюзивный каменный дом, построенный в XVII ве…
$1,36 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 7 комнат в San Siro, Италия
Вилла 7 комнат
San Siro, Италия
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
An elegant single villa on the first hill of San Siro, a small town in the center of the lak…
$602,174
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Вилла 6 комнат в Lenno, Италия
Вилла 6 комнат
Lenno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Ленно, Современная новая вилла в привилегированном месте в верхней части города Ленно, из ко…
$1,37 млн
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
$2,05 млн
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Вилла 10 комнат в Guanzate, Италия
Вилла 10 комнат
Guanzate, Италия
Число комнат 10
Площадь 700 м²
Вилла, расположенная в муниципалитете Гуанзате (CO) в пределах жилого комплекса под название…
$1,86 млн
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Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 300 м²
MV-INT-19847. Престижная историческая дворянская вилла недалеко от города КомоПрестижная ист…
$7,08 млн
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Вилла 6 комнат в San Siro, Италия
Вилла 6 комнат
San Siro, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Площадь 270 м²
In a unique position for its quiet, excellent sun exposure and splendid lake view, we offer …
$1,08 млн
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Вилла 8 комнат в Carate, Италия
Вилла 8 комнат
Carate, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
В престижном месте на озере Комо, в знаменитой деревне Карате Урио, мы представляем полность…
$2,16 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 18 комнат в Campione dItalia, Италия
Вилла 18 комнат
Campione dItalia, Италия
Число комнат 18
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 540 м²
Вилла Пьяццора была построена в районе Кампионе-д'Италия, очень уединенная и тихая, легко до…
$7,12 млн
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Вилла 12 комнат в Tremezzina, Италия
Вилла 12 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 382 м²
Очаровательная и роскошная одноместная вилла, расположенная в Тремеццо , Озеро Комо вид. Гла…
$1,97 млн
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Вилла 6 комнат в Argegno, Италия
Вилла 6 комнат
Argegno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 890 м²
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
$3,81 млн
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Вилла 4 комнаты в Pianello del Lario, Италия
Вилла 4 комнаты
Pianello del Lario, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
GR-Al1. Новая роскошная вилла на первой линии озераПианелло дел Ларио: отдельно стоящая Вилл…
$2,94 млн
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Вилла 6 комнат в Civiglio, Италия
Вилла 6 комнат
Civiglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$13,62 млн
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Типы недвижимости в Como

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Como, Италия

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