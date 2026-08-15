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Замки в Италии

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3 объекта найдено
Замок в Милан, Италия
Замок
Милан, Италия
Площадь 38 000 м²
Сеть из Шести 4-х звездочных отелей по всей Италии. На продажу выставляются шесть 4-х ****S…
$197,95 млн
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Замок 9 спален в Алессандрия, Италия
Замок 9 спален
Алессандрия, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 700 м²
Замок расположен в провинции Алессандрия в средневековом поселении на холмах между Монферрат…
$2,27 млн
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Замок 30 комнат в Ferrandina, Италия
Замок 30 комнат
Ferrandina, Италия
Число комнат 30
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 5
Замечательная вилла с панорамным видом на сельскую местность, с 7 спальнями и 10 ванными ком…
$3,26 млн
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