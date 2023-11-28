Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Замки

Замки в Италии

Замок В архив
Очистить
6 объектов найдено
Замок в Милан, Италия
Замок
Милан, Италия
Площадь 38 000 м²
 Сеть из Шести 4-х звездочных отелей по всей Италии. На продажу выставляются шесть 4-х ****…
€200,00 млн
Оставить заявку
Замок 13 ванных с двором в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Замок 13 ванных с двором
Трентино - Альто-Адидже, Италия
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 2 500 м²
Замок XII в, расположенный в горах, недалеко от озера Гарды. Единственный замок в районе гар…
Цена по запросу
Оставить заявку
Замок с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Сиена, Италия
Замок с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Сиена, Италия
Площадь 1 140 м²
Красивый замок находится в Сиене, Тоскана. Отличительной особенностью замка является, то, чт…
€2,50 млн
Оставить заявку
Замок с кондиционером, с гаражом, с садом в Roma Capitale, Италия
Замок с кондиционером, с гаражом, с садом
Roma Capitale, Италия
Площадь 30 м²
Роскошный замок, переделанный под отель, расположен всего в 15 км. от центра Рима, Лацио. О…
€24,00 млн
Оставить заявку
Замок с кондиционером, с садом, с отоплением в Асти, Италия
Замок с кондиционером, с садом, с отоплением
Асти, Италия
Шикарный замок располагается в небольшом городе Ланга, Пьемонт. Это уникальное строение отно…
€2,90 млн
Оставить заявку
Замок 10 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Греве-ин-Кьянти, Италия
Замок 10 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Греве-ин-Кьянти, Италия
Количество спален 10
Площадь 1 400 м²
Великолепный замок находится неподалеку от Кьянти, Тоскана. Замок расположен между Сиеной и …
€18,00 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Италии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти