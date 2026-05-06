Жилой квартал Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38

Расположенная в полностью отремонтированном здании в рамках проекта Tama 38/1, эта превосходная новая 3-комнатная квартира предлагает весь современный комфорт в востребованном месте, недалеко от пляжа. Характеристики: 3 штуки, включая мамочку • 75 м2 жилой площади • Четвертый этаж • лифт • Новая квартира полностью оборудована • Современные услуги и аккуратная отделка Отремонтированное здание в Тама 38/1 Идеально подходит для пары, пожилых людей или тех, кто ищет удобную квартиру, доступную и готовую к переезду.