Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

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Это уникальное место, расположенное на Западной Уолл-Сквер в самом сердце еврейского квартала Иерусалима, представляет собой, спустя 2500 лет!, исключительную возможность для недвижимости с глубоким историческим и религиозным значением. Его непревзойденная близость к Западной Уолл-Сквер, все…
Эксклюзив для Герцлии!
Прекрасная 5-комнатная квартира на продажу???
Расположение: улица Хахашарон, Герцлия
Площадь: 125 м2 + терраса Сукка 15 м2
Здание: современное, построено в 2021 году
Парковочное пространство
Цена: 4 290 000
Ищете идеальный дом в Герцлии? Эта эксклюзивная 5-комнатная …