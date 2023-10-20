Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Превосходная 2-комнатная квартира, спроектированная архитектором, с парковкой и хранилищем в популярном проекте Four Florentine по привлекательной цене. Местонахождение: - 5 минут от Неве Цедек - 5 минут от Ротшильд-стрит и парка Хамасила Блошиный рынок и многое другое. Характеристики: Просторная гостиная и кухня с выходом на солнечную террасу, обращенную на запад - Яркий и воздушный - Большой номер с выходом на солнечную террасу 3-й этаж (с лифтом) - 51 м2 построенная + 7 м2 солнечная терраса - Красивый и гостеприимный входной зал Качественный проект с кофе вокруг Частная парковка - Хранение 7 м2, высокий потолок Цена: NIS 3,050,000