  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Тель-Авив, Израиль
от
$956,175
20.02.2026
$956,175
07.04.2025
$856,745
;
9
ID: 25684
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Превосходная 2-комнатная квартира, спроектированная архитектором, с парковкой и хранилищем в популярном проекте Four Florentine по привлекательной цене. Местонахождение: - 5 минут от Неве Цедек - 5 минут от Ротшильд-стрит и парка Хамасила Блошиный рынок и многое другое. Характеристики: Просторная гостиная и кухня с выходом на солнечную террасу, обращенную на запад - Яркий и воздушный - Большой номер с выходом на солнечную террасу 3-й этаж (с лифтом) - 51 м2 построенная + 7 м2 солнечная терраса - Красивый и гостеприимный входной зал Качественный проект с кофе вокруг Частная парковка - Хранение 7 м2, высокий потолок Цена: NIS 3,050,000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

