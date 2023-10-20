Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Превосходная 2-комнатная квартира, спроектированная архитектором, с парковкой и хранилищем в популярном проекте Four Florentine по привлекательной цене.
Местонахождение:
- 5 минут от Неве Цедек
- 5 минут от Ротшильд-стрит и парка Хамасила
Блошиный рынок и многое другое.
Характеристики:
Просторная гостиная и кухня с выходом на солнечную террасу, обращенную на запад
- Яркий и воздушный
- Большой номер с выходом на солнечную террасу
3-й этаж (с лифтом)
- 51 м2 построенная + 7 м2 солнечная терраса
- Красивый и гостеприимный входной зал
Качественный проект с кофе вокруг
Частная парковка
- Хранение 7 м2, высокий потолок
Цена: NIS 3,050,000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
