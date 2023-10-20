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Жилой квартал En plein centre ville jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,685
10.07.2025
$1,685
02.04.2025
$1,376
;
4
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ID: 25630
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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в центре города в роскошном здании с бассейном и охраной 24/24 Красивые 2 комнаты меблированы 50 м2, холодильник, шкаф, духовка, угловой диван, обеденный стол, двуспальная кровать, настенный шкаф. бесплатно

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал En plein centre ville jerusalem
Иерусалим, Израиль
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$1,685
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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