Жилой квартал En plein centre ville jerusalem

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в центре города в роскошном здании с бассейном и охраной 24/24
Красивые 2 комнаты меблированы 50 м2, холодильник, шкаф, духовка, угловой диван, обеденный стол, двуспальная кровать, настенный шкаф.
бесплатно
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО
Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда
2-й этаж из 6
122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса)
4 м2 хранилище на этаже -1
2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки
Спальня с ванной комнатой
Общая ванная комнат…
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