Жилой квартал Cottage immense avec potentiel d agrandissement

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В самом сердце кареты Рамат, рядом с Байитом веганом и Холиландом.
Полуотдельный дом 6 комнат 350 м2 отремонтирован с отличным вкусом, терраса 110 м2, огромные внутренние и внешние пространства, очень большая гостиная, мастер-люкс более 70 м2 с ванной комнатой и гардеробной, отдельная кухня, 4 ванные комнаты, 5 туалетов, кондиционер, радиатор в каждой комнате, частная парковка.
В дополнение к жилой площади 350 м2, есть также около 400 м2 неиспользованной бетонной нефти!!!!!!
Только для знатока и серьезного!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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ИСКЛЮЧЕНИЕ - Для продаж - Иерусалим, Центр города
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