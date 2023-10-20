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Жилой квартал Cottage immense avec potentiel d agrandissement

Иерусалим, Израиль
от
$2,44 млн
;
6
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ID: 25240
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В самом сердце кареты Рамат, рядом с Байитом веганом и Холиландом. Полуотдельный дом 6 комнат 350 м2 отремонтирован с отличным вкусом, терраса 110 м2, огромные внутренние и внешние пространства, очень большая гостиная, мастер-люкс более 70 м2 с ванной комнатой и гардеробной, отдельная кухня, 4 ванные комнаты, 5 туалетов, кондиционер, радиатор в каждой комнате, частная парковка. В дополнение к жилой площади 350 м2, есть также около 400 м2 неиспользованной бетонной нефти!!!!!! Только для знатока и серьезного!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Cottage immense avec potentiel d agrandissement
Иерусалим, Израиль
от
$2,44 млн
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