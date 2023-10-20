Жилой квартал Cottage immense avec potentiel d agrandissement

В самом сердце кареты Рамат, рядом с Байитом веганом и Холиландом. Полуотдельный дом 6 комнат 350 м2 отремонтирован с отличным вкусом, терраса 110 м2, огромные внутренние и внешние пространства, очень большая гостиная, мастер-люкс более 70 м2 с ванной комнатой и гардеробной, отдельная кухня, 4 ванные комнаты, 5 туалетов, кондиционер, радиатор в каждой комнате, частная парковка. В дополнение к жилой площади 350 м2, есть также около 400 м2 неиспользованной бетонной нефти!!!!!! Только для знатока и серьезного!