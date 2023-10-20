Жилой квартал Dans un immeuble neuf

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3 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы Иерусалима и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, по…
В самом сердце Кирьят Моче, как центральная, так и тихая, зеленая зона, рядом синагоги и общественный сад, очаровательная квартира на первом этаже, полная доступность, полностью отремонтированный, большой балкон с суккой.
Парковка в здании и подвале 9 м2. Свободно! Хадасса Эксклюзив, агентство TAKAM
На улице Бограшова, недалеко от центра Дизенгофа, в отремонтированном здании, 4-комнатный дуплексный пентхаус площадью 100 м2 с 2 ванными комнатами и террасой площадью 70 м2
Пол 4: 3 спальни, включая мастера, 2 ванные комнаты
5-й этаж: гостиная + кухня с огромной террасой 70 м2 с видом SPLEN…