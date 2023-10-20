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Жилой квартал Dans un immeuble neuf

Иерусалим, Израиль
от
$1,12 млн
02.04.2025
$1,12 млн
24.02.2025
$1,12 млн
;
7
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ID: 25161
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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квартира на продажу, Бакинский район, Новое здание, 4 комнаты, 90 м2, светлая квартира, центральная и тихая. 2 ванные комнаты, парковка и погреб

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,12 млн
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