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  4. Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem

Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
05.03.2025
$1,22 млн
17.02.2025
$1,23 млн
24.12.2024
$1,21 млн
;
6
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ID: 23474
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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5 номеров новая квартира 133м2 с террасой 22м2 на 14-15 и 18 этаже в Кириате Йовел Иерусалим Рядом с трамваями и магазинами Вид зазора Парковка и погреб включены Немедленный въезд Цена от 4.350.00,000sh Исключая агентские сборы Для получения дополнительной информации или для организации визита, Звоните нам немедленно: 054 946 1963 Симекс Реальность

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
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