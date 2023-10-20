Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem

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5 номеров новая квартира 133м2 с террасой 22м2 на 14-15 и 18 этаже в Кириате Йовел Иерусалим
Рядом с трамваями и магазинами
Вид зазора
Парковка и погреб включены
Немедленный въезд
Цена от 4.350.00,000sh
Исключая агентские сборы
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Звоните нам немедленно: 054 946 1963
Симекс Реальность
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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