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Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Иерусалим, Израиль
от
$3,06 млн
02.04.2025
$3,06 млн
26.02.2025
$3,07 млн
25.02.2025
$3,07 млн
;
9
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ID: 25174
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В популярном районе Катамона Хайешана, у подножия парка Сан-Симон и недалеко от улицы Хизкиджаху Хамелех. В новом здании магазина Halafta Street в окружении зелени всего 6 этажей с изысканным вестибюлем и лифтом Шаббат. Сад Rez Duplex с щедрыми поверхностями, интерьером 179 м2 и частным садом 80 м2: Исключительное жилое пространство с большой гостиной и тройной выставкой, 3 просторные спальни (включая мастер-люкс и мамад) с возможностью 4-й. Роскошные услуги, такие как наземное отопление и кондиционирование воздуха Mitsubishi. 2 частные подземные парковочные места и прилегающий подвал. Удобное расположение всего в 5 минутах ходьбы от Katamon Shtibleh. Дэвид: SRI EN США

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$3,06 млн
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