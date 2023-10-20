  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Nord de la ville netanya proche nizza

Жилой квартал Nord de la ville netanya proche nizza

Нетания, Израиль
от
$1,48 млн
;
5
ID: 32681
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

