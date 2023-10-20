Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem

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МАМИЛЛА
Улица Ицхака Карива
127 м2 брутто (100 м2 нетто)
3 штуки
2-й этаж (эквивалент 4-го этажа на практике)
2 ванные комнаты
Парковка
2 лифта, включая лифт Шаббат
Полностью меблированный
Исключительная квартира, расположенная в одном из самых популярных районов Иерусалима, чуть выше проспектов Мамиллы.
Всего в 10 минутах ходьбы от стены плача.
Красивая, просторная и светлая квартира, полностью меблированная.
Высококлассная кухня марки Bulthaup.
Мраморные полы и поверхности в Кориане
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Очень красивый пентхаус 6 штук. (арнона 273 м2) Один. Очень инвестировано. Комната охраны. 2 красивые террасы сукка. Новый район Неот Сад. 2 подземных парковочных места. 1 подвал. Шаббатский лифт. У загородного клуба есть два шага.
терраса площадью 120 м2 и кухня 30 м2. Свет сквозь. Паркет в номерах
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