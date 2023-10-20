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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,50 млн
03.03.2025
$2,50 млн
11.02.2025
$2,47 млн
;
9
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ID: 24962
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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МАМИЛЛА Улица Ицхака Карива 127 м2 брутто (100 м2 нетто) 3 штуки 2-й этаж (эквивалент 4-го этажа на практике) 2 ванные комнаты Парковка 2 лифта, включая лифт Шаббат Полностью меблированный Исключительная квартира, расположенная в одном из самых популярных районов Иерусалима, чуть выше проспектов Мамиллы. Всего в 10 минутах ходьбы от стены плача. Красивая, просторная и светлая квартира, полностью меблированная. Высококлассная кухня марки Bulthaup. Мраморные полы и поверхности в Кориане

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,50 млн
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