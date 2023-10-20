Жилой квартал Pied-a-terre haute couture au coeur de jerusalem - jerusalem immobilier 026786595

Изысканная роскошная квартира в самом сердце Иерусалима Откройте для себя квинтэссенцию роскошной жизни в оживленном центре Иерусалима. Эта превосходная квартира, расположенная на 2-м этаже престижного здания с интеллектуальным лифтом на переднем крае технологий, предлагает беспрецедентный образ жизни. Основные характеристики: Просторный и яркий: наслаждайтесь обильным естественным светом и просторной мебелью, предназначенной для комфорта и элегантности. Дизайн мебели: квартира продается полностью обставленной пользовательскими комнатами от известных дизайнеров, гарантируя атмосферу изысканности и стиля. Частный балкон: Очаровательный балкон простирается от гостиной, идеально подходит для наслаждения безмятежным городским пейзажем. Кухня гурманов: с высококачественной мраморной отделкой и двойной раковиной кухня в американском стиле - мечта шеф-повара. Номер в стиле отеля: главная спальня дышит роскошью, напоминая пятизвездочный гостиничный номер, предлагающий тихое отступление. Безопасная комната: оборудована безопасной комнатой для спокойствия. Две роскошные ванные комнаты: Каждая ванная комната тщательно спроектирована с высококачественным оборудованием и отделкой. Центральный воздух Условие: Непринужденность круглый год с современной централизованной системой кондиционирования воздуха. Парковка и приемная: Недвижимость включает в себя частную парковку и доступ к эксклюзивной приемной, идеально подходящей для гостей. Терраса крыши: Насладитесь панорамным видом с огромной террасы на 10-м этаже, идеальное место для отдыха и развлечений. Местонахождение: В нескольких минутах от Западной стены эта квартира расположена в одном из самых востребованных мест Иерусалима. Это больше, чем просто дом, это образ жизни. Не упустите эту редкую возможность владеть предметом роскоши в одном из самых исторических городов мира. Свяжитесь с нами сегодня для частного визита.