Жилой квартал Pied-a-terre haute couture au coeur de jerusalem - jerusalem immobilier 026786595

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Изысканная роскошная квартира в самом сердце Иерусалима
Откройте для себя квинтэссенцию роскошной жизни в оживленном центре Иерусалима. Эта превосходная квартира, расположенная на 2-м этаже престижного здания с интеллектуальным лифтом на переднем крае технологий, предлагает беспрецедентный образ жизни.
Основные характеристики:
Просторный и яркий: наслаждайтесь обильным естественным светом и просторной мебелью, предназначенной для комфорта и элегантности.
Дизайн мебели: квартира продается полностью обставленной пользовательскими комнатами от известных дизайнеров, гарантируя атмосферу изысканности и стиля.
Частный балкон: Очаровательный балкон простирается от гостиной, идеально подходит для наслаждения безмятежным городским пейзажем.
Кухня гурманов: с высококачественной мраморной отделкой и двойной раковиной кухня в американском стиле - мечта шеф-повара.
Номер в стиле отеля: главная спальня дышит роскошью, напоминая пятизвездочный гостиничный номер, предлагающий тихое отступление.
Безопасная комната: оборудована безопасной комнатой для спокойствия.
Две роскошные ванные комнаты: Каждая ванная комната тщательно спроектирована с высококачественным оборудованием и отделкой.
Центральный воздух Условие: Непринужденность круглый год с современной централизованной системой кондиционирования воздуха.
Парковка и приемная: Недвижимость включает в себя частную парковку и доступ к эксклюзивной приемной, идеально подходящей для гостей.
Терраса крыши: Насладитесь панорамным видом с огромной террасы на 10-м этаже, идеальное место для отдыха и развлечений.
Местонахождение: В нескольких минутах от Западной стены эта квартира расположена в одном из самых востребованных мест Иерусалима.
Это больше, чем просто дом, это образ жизни. Не упустите эту редкую возможность владеть предметом роскоши в одном из самых исторических городов мира.
Свяжитесь с нами сегодня для частного визита.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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МАМИЛЛА
Улица Ицхака Карива
127 м2 брутто (100 м2 нетто)
3 штуки
2-й этаж (эквивалент 4-го этажа на практике)
2 ванные комнаты
Парковка
2 лифта, включая лифт Шаббат
Полностью меблированный
Исключительная квартира, расположенная в одном из самых популярных районов Иерусалима, чуть выше проспе…