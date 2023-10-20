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Жилой квартал Pied-a-terre haute couture au coeur de jerusalem - jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$1,70 млн
03.03.2025
$1,70 млн
12.02.2025
$1,70 млн
11.02.2025
$1,68 млн
06.01.2025
$1,66 млн
;
5
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ID: 24374
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Изысканная роскошная квартира в самом сердце Иерусалима Откройте для себя квинтэссенцию роскошной жизни в оживленном центре Иерусалима. Эта превосходная квартира, расположенная на 2-м этаже престижного здания с интеллектуальным лифтом на переднем крае технологий, предлагает беспрецедентный образ жизни. Основные характеристики: Просторный и яркий: наслаждайтесь обильным естественным светом и просторной мебелью, предназначенной для комфорта и элегантности. Дизайн мебели: квартира продается полностью обставленной пользовательскими комнатами от известных дизайнеров, гарантируя атмосферу изысканности и стиля. Частный балкон: Очаровательный балкон простирается от гостиной, идеально подходит для наслаждения безмятежным городским пейзажем. Кухня гурманов: с высококачественной мраморной отделкой и двойной раковиной кухня в американском стиле - мечта шеф-повара. Номер в стиле отеля: главная спальня дышит роскошью, напоминая пятизвездочный гостиничный номер, предлагающий тихое отступление. Безопасная комната: оборудована безопасной комнатой для спокойствия. Две роскошные ванные комнаты: Каждая ванная комната тщательно спроектирована с высококачественным оборудованием и отделкой. Центральный воздух Условие: Непринужденность круглый год с современной централизованной системой кондиционирования воздуха. Парковка и приемная: Недвижимость включает в себя частную парковку и доступ к эксклюзивной приемной, идеально подходящей для гостей. Терраса крыши: Насладитесь панорамным видом с огромной террасы на 10-м этаже, идеальное место для отдыха и развлечений. Местонахождение: В нескольких минутах от Западной стены эта квартира расположена в одном из самых востребованных мест Иерусалима. Это больше, чем просто дом, это образ жизни. Не упустите эту редкую возможность владеть предметом роскоши в одном из самых исторических городов мира. Свяжитесь с нами сегодня для частного визита.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Pied-a-terre haute couture au coeur de jerusalem - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,70 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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