Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

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ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО
Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда
2-й этаж из 6
122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса)
4 м2 хранилище на этаже -1
2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки
Спальня с ванной комнатой
Общая ванная комнат…
В аренду предлагается 64 квартиры:
Студии
Квартиры 2 комнаты
Квартиры 3 комнаты
Коллективное убежище (Мамад)
Апартаменты меблированы и оборудованы, чтобы обеспечить максимальный комфорт.
Планируется:
Полностью оборудованный спортзал
Общие рабочие пространства
Возможность парковки
Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив
Расположенная на тихой и престижной улице всего в 2 минутах ходьбы от Королевского пляжа, эта красивая 3-комнатная квартира является настоящей жемчужиной. Расположенный на 1-м поднятом этаже прекрасно сохранившегося и полно…