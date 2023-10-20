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Жилой квартал Rdc libre de suite grand balcon

Иерусалим, Израиль
от
$786,520
02.04.2025
$786,520
16.02.2025
$788,760
10.01.2025
$793,883
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5
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ID: 24481
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В самом сердце Кирьят Моче, как центральная, так и тихая, зеленая зона, рядом синагоги и общественный сад, очаровательная квартира на первом этаже, полная доступность, полностью отремонтированный, большой балкон с суккой. Парковка в здании и подвале 9 м2. Свободно! Хадасса Эксклюзив, агентство TAKAM.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Rdc libre de suite grand balcon
Иерусалим, Израиль
от
$786,520
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