Жилой квартал Appartement moderne de 2 pieces au coeur de la ville - emplacement ideal - jerusalem immobilier 026786595

Откройте для себя эту очаровательную и светлую 2-комнатную квартиру, расположенную на улице Элияху Мани, всего в нескольких шагах от знаменитого рынка Махане Иегуда, ресторанов с самым высоким рейтингом и удобного общественного транспорта. Расположенная на 1-м этаже современного здания с лифтом для Шаббата, эта квартира идеально подходит для личного пользования или краткосрочной аренды. К характеристикам относятся: Просторная гостиная с открытой кухней Комфортабельное помещение с выходом на балкон (приспособлено к Сукке!) Полностью меблированный и оборудованный - готов к переезду! Современная ванная комната с итальянским душем Большой склад для удобства Пещера для большего коммодитизма Мирный и спокойный, несмотря на центральное расположение. Наслаждайтесь лучшей городской жизнью с спокойствием, которого вы заслуживаете. Не упустите эту уникальную возможность! Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или для планирования визита.