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Жилой квартал Appartement moderne de 2 pieces au coeur de la ville - emplacement ideal - jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$587,081
02.04.2025
$587,081
26.02.2025
$600,660
25.02.2025
$600,021
09.02.2025
$590,223
01.01.2025
$592,353
;
8
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ID: 23953
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Откройте для себя эту очаровательную и светлую 2-комнатную квартиру, расположенную на улице Элияху Мани, всего в нескольких шагах от знаменитого рынка Махане Иегуда, ресторанов с самым высоким рейтингом и удобного общественного транспорта. Расположенная на 1-м этаже современного здания с лифтом для Шаббата, эта квартира идеально подходит для личного пользования или краткосрочной аренды. К характеристикам относятся: Просторная гостиная с открытой кухней Комфортабельное помещение с выходом на балкон (приспособлено к Сукке!) Полностью меблированный и оборудованный - готов к переезду! Современная ванная комната с итальянским душем Большой склад для удобства Пещера для большего коммодитизма Мирный и спокойный, несмотря на центральное расположение. Наслаждайтесь лучшей городской жизнью с спокойствием, которого вы заслуживаете. Не упустите эту уникальную возможность! Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или для планирования визита.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement moderne de 2 pieces au coeur de la ville - emplacement ideal - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$587,081
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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