Жилой квартал Appartement moderne de 2 pieces au coeur de la ville - emplacement ideal - jerusalem immobilier 026786595

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Откройте для себя эту очаровательную и светлую 2-комнатную квартиру, расположенную на улице Элияху Мани, всего в нескольких шагах от знаменитого рынка Махане Иегуда, ресторанов с самым высоким рейтингом и удобного общественного транспорта.
Расположенная на 1-м этаже современного здания с лифтом для Шаббата, эта квартира идеально подходит для личного пользования или краткосрочной аренды.
К характеристикам относятся:
Просторная гостиная с открытой кухней
Комфортабельное помещение с выходом на балкон (приспособлено к Сукке!)
Полностью меблированный и оборудованный - готов к переезду!
Современная ванная комната с итальянским душем
Большой склад для удобства
Пещера для большего коммодитизма
Мирный и спокойный, несмотря на центральное расположение.
Наслаждайтесь лучшей городской жизнью с спокойствием, которого вы заслуживаете. Не упустите эту уникальную возможность! Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или для планирования визита.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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В самом престижном новом проекте центра города Иерусалима охрана 24/7, роскошный вестибюль, полуолимпийский бассейн, тренажерный зал, сауна, микве для мужчин и женщин, синагога и многое другое.
Роскошная квартира нового застройщика 2 номера 44 метра + 10 метров балкон, высокая стоящая кухня …