Жилой квартал Maison refaite a neuf de haut standing

БЖ Ищете новый дом очень высокого положения с красивой квартирой из двух независимых комнат? Продается в Эфраимском районе Хадеры дом из 5 комнат, преобразованный в 4 комнаты, полностью отремонтированные. Дом площадью 145 м2 состоит из: - превосходная кухня с центральным островом, - исключительный родительский номер, - две комнаты с высокой стоячей водой, - большая солнечная терраса с перголой - хорошая независимая двухкомнатная квартира, - безопасная комната, - парковка и кондиционер. Дом тихий, с прекрасным видом, открытым для полей. Рядом со всеми удобствами центра города, франкоязычное сообщество Бет Хабад, школы, автобусы и дороги. Контакты RE/MAX Профессионалы - Хадера, Рахель Бенги Беазрат Хашем Беяхад УБЕСимха Ненациах!