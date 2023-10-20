Жилой квартал Maison refaite a neuf de haut standing

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БЖ
Ищете новый дом очень высокого положения с красивой квартирой из двух независимых комнат?
Продается в Эфраимском районе Хадеры дом из 5 комнат, преобразованный в 4 комнаты, полностью отремонтированные.
Дом площадью 145 м2 состоит из:
- превосходная кухня с центральным островом,
- исключительный родительский номер,
- две комнаты с высокой стоячей водой,
- большая солнечная терраса с перголой
- хорошая независимая двухкомнатная квартира,
- безопасная комната,
- парковка и кондиционер.
Дом тихий, с прекрасным видом, открытым для полей.
Рядом со всеми удобствами центра города, франкоязычное сообщество Бет Хабад, школы, автобусы и дороги.
Контакты RE/MAX Профессионалы - Хадера, Рахель Бенги
Беазрат Хашем Беяхад УБЕСимха Ненациах!
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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