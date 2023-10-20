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Жилой квартал Maison refaite a neuf de haut standing

Хадера, Израиль
от
$870,790
02.04.2025
$870,790
26.02.2025
$874,200
26.02.2025
$873,270
09.02.2025
$859,010
23.12.2024
$862,110
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5
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ID: 23436
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
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БЖ Ищете новый дом очень высокого положения с красивой квартирой из двух независимых комнат? Продается в Эфраимском районе Хадеры дом из 5 комнат, преобразованный в 4 комнаты, полностью отремонтированные. Дом площадью 145 м2 состоит из: - превосходная кухня с центральным островом, - исключительный родительский номер, - две комнаты с высокой стоячей водой, - большая солнечная терраса с перголой - хорошая независимая двухкомнатная квартира, - безопасная комната, - парковка и кондиционер. Дом тихий, с прекрасным видом, открытым для полей. Рядом со всеми удобствами центра города, франкоязычное сообщество Бет Хабад, школы, автобусы и дороги. Контакты RE/MAX Профессионалы - Хадера, Рахель Бенги Беазрат Хашем Беяхад УБЕСимха Ненациах!

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал Maison refaite a neuf de haut standing
Хадера, Израиль
от
$870,790
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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