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Жилой квартал Appartement a vendre a tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,74 млн
07.03.2025
$1,74 млн
15.02.2025
$1,75 млн
06.01.2025
$1,70 млн
;
4
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ID: 24340
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Улица Рачи Тель-Авив 5-й этаж (последний этаж) Дюплекс 83 м2 построен (измерен) Балконы 24 квадратных метра 4 комнаты 2,5 ванные комнаты отремонтированный

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Appartement a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,74 млн
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