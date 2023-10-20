Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem

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4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы Иерусалима и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, подвал и частная парковка.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же уровне на 5-м этаже с лифтом, который прибывает прямо в квартиру.
Прекрасный вид на квартиру, очень большое заливное окно, очень светлое и тихое в нескольких шагах от театра Хабима и улицы Дизенгофф.
Оч…
Эта исключительная собственность, расположенная в самом сердце Тель-Авива, является историческим и эклектичным зданием, первоначально спроектированным в 1926 году Иегудой Магидовичем, первым главным инженером города и ключевой фигурой в его архитектурном наследии. Признанная частью Белого го…
Очаровательное здание с лифтом
3 спальни
3-й этаж
стоянка
Махсан
Район Арнона, Иерусалим
Пастырская атмосфера Иерусалима
Сообщество качества, рядом с культурными и досуговыми центрами.
Рядом с районом Бекаа