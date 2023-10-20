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Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel

Иерусалим, Израиль
от
$1,46 млн
;
5
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ID: 26629
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В новой башне знаменитого проекта Зангвила 1 Бейт Ваган граничит с Кириат Йовел. Очень хорошие 5 номеров 122 м2 с террасой 10 м2, Красивые интерьерные услуги Прекрасный вид на Иерусалимский лес. 4 спальни, 2 ванные комнаты, 3 туалета Полностью перестроенная кухня. 2 парковочных места и подвал.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$1,46 млн
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