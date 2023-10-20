  1. Realting.com
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$4,70 млн
20.02.2026
$4,70 млн
02.04.2025
$4,21 млн
;
9
ID: 25595
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продажа - Сказочный пентхаус в историческом здании в самом сердце Тель-Авива! 5 штук 4 спальни (включая безопасную комнату) 2 ванные комнаты 3 туалета Частная терраса на крыше с возможностью установки джакузи 130 м2 в помещении + 20 м2 терраса + 70 м2 крыша Нет парковки Цена: 15 000 000 шекелей Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации или видео посещения.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
