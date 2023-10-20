Жилой квартал Proche de la mer

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На улице Нахалат Беньямин, в двух шагах от улицы Калишер, в 5 минутах ходьбы от Неве Цедек, величественное здание класса с красивыми высокими потолками,
3 комнаты 60м2 с балконом,
1-й этаж (как 2-й этаж)
лифт,
Миклат