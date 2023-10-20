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Жилой квартал Proche de la mer

Ашкелон, Израиль
от
$547,755
02.04.2025
$547,755
24.02.2025
$549,315
04.02.2025
$540,345
24.12.2024
$542,295
;
5
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ID: 23481
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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В Барнеа красивые 5 комнат рядом с просторным морем

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
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