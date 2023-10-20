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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence jerusalem height

Иерусалим, Израиль
от
$772,475
04.03.2025
$772,475
12.02.2025
$774,675
12.02.2025
$762,025
03.01.2025
$764,775
;
6
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ID: 24086
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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В резиденции Migdale Yerouchalayim В центре Иерусалима, недалеко от большой синагоги и в 7 минутах ходьбы от мамиллы. В красивой резиденции с бассейном, спортзалом, караулом 24/24, Очень хорошие 2 комнаты, хорошо устроенные с видом на стены, полностью оборудованные и меблированные. 1 парковочное место. Бесплатно.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence jerusalem height
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от
$772,475
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