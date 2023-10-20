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Жилой квартал Bel appartement

Иерусалим, Израиль
от
$1,57 млн
02.04.2025
$1,57 млн
11.01.2025
$1,54 млн
23.12.2024
$1,56 млн
;
Жилой квартал Bel appartement
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ID: 23441
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Тихая и зеленая улица. Современные и просторные апартаменты. Лифт. 2 больших балкона сукка. парковка. Немедленный въезд

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Bel appartement
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