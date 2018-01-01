Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия

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Квартиры в новом комплексе на берегу океана.
ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет
Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.).
Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу.
Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
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Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .
Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻
Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:
Прирост стоимости к сдаче -от 40%
Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых
Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых
Комплекс - SOHO STUDIO
⚙ Готовность - 2025 г.
✔️Leasehold - 30 лет + продление
✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )
✔️Первоначальный взнос 50%
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства
✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес.
✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.
❗️Важная информация по кварталу Soho Studio:
1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства.
2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей:
1-й взнос 50% в течении двух недель после брони.
2-й взнос 20%
3-й взнос 20%
4-й взнос 10%
☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%.
✔️В стоимость входит полная меблировка под ключ.
▪️Единственный расход - 1% услуги нотариуса, оплачивается когда комплекс построен и сдан.
▫️Пассивный доход от аренды - 10%-12% годовых.
▪️Управляющая компания от застройщика берет на себя весь процесс сдачи в аренду и следит за Вашей недвижимостью.
▫️Вы можете проживать в собственных апартаментах любое время, без ограничений.
На крыше комплекса есть бассейн, бар и ресторан. К услугам жильцов есть фитнес-комната и СПА, услуги уровня пятизвёздочного отеля.
Особенности квартир
Интерьер апартаментов продуман до мельчайших деталей в лучших традициях пятизвездочных отелей. Наличие собственной кухни и просторного шкафа.
Удобства и оснащение в доме
система умный дом управляет светом, кондиционером, шторами или телевизором
датчики автоматически выключают свет и кондиционер, когда вы покинули дом
мебель, собранная вручную по индивидуальному проекту
натуральный итальянский мрамор и керамогранитная плитка премиум качества
Преимущества
Бессрочное право владения объектом недвижимости
Прогнозируемая pаполняемость комплекса - 90% и выше
Высокий потенциал доходности и перепродажи
Можно полностью дистанционно сдавать в аренду свою недвижимость (15% дохода за управление)
Управляющая компания берёт на себя все вопросы по обслуживанию:
охрана 24/7
текущий и капитальный ремонт
уборка территории комплекса
уборка апартаментов, смена белья
обеспечение исправной работы всех систем
сдача недвижимости в аренду
начисление доходности на любой расчетный счёт
уплата налогов
предоставление финансовой отчетности
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в 30 метрах от океана в самом известном туристическом районе Бали. Вся инфраструктура для жизни и отдыха находится в пешей доступности от комплекса. В 15 минутах находится один из лучших аквапарков во всей Азии. В 3 минутах есть конный клуб. Также можно заняться сёрфингом. Рядом есть огромный выбор кафе, баров и ресторанов с неповторимой атмосферой. Береговая линия протяжённостью 12 км.