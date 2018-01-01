  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия

Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия

Canggu, Индонезия
от
€328,878
;
13
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагается таунхаус с бассейном и садом.

Резиденция располагает круглосуточной охраной.

Окончание строительства - май 2024 года.

Удобства и оснащение в доме

Возможна установка системы "умный дом".

Расположение и объекты поблизости
  • Кафе - 2 минуты
  • Пляж - 6 минут
  • Пляжный клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€147,995
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€63,948
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€465,910
Жилой комплекс Casa Anna
Bumbangku, Индонезия
от
€95,000
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Canggu, Индонезия
от
€121,693
Вы просматриваете
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€328,878
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс SUNNY APART III
Жилой комплекс SUNNY APART III
Canggu, Индонезия
от
€164,698
Площадь 47 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в новом комплексе на берегу океана. ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.). Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу. Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
Жилой комплекс SOHO STUDIO
Жилой комплекс SOHO STUDIO
Ungasan, Индонезия
от
€64,049
Площадь 20–45 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов . Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.  20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻   Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:   Прирост стоимости к сдаче -от  40%  Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых   Комплекс - SOHO STUDIO ⚙ Готовность  -  2025 г.  ✔️Leasehold - 30 лет + продление ✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )  ✔️Первоначальный взнос 50% ✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства ✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес. ✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.   ❗️Важная информация по кварталу Soho Studio:  1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства.  2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей: 1-й взнос 50% в течении двух недель после брони.  2-й взнос 20%  3-й взнос 20% 4-й взнос 10% ☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%. ✔️В стоимость входит полная меблировка под ключ. ▪️Единственный расход - 1% услуги нотариуса, оплачивается когда комплекс построен и сдан.  ▫️Пассивный доход от аренды - 10%-12% годовых.  ▪️Управляющая компания от застройщика берет на себя весь процесс сдачи в аренду и следит за Вашей недвижимостью. ▫️Вы можете проживать в собственных апартаментах любое время, без ограничений.  
Жилой комплекс Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€246,658
Агентство: TRANIO
На крыше комплекса есть бассейн, бар и ресторан. К услугам жильцов есть фитнес-комната и СПА, услуги уровня пятизвёздочного отеля. Особенности квартир Интерьер апартаментов продуман до мельчайших деталей в лучших традициях пятизвездочных отелей. Наличие собственной кухни и просторного шкафа. Удобства и оснащение в доме система умный дом управляет светом, кондиционером, шторами или телевизором датчики автоматически выключают свет и кондиционер, когда вы покинули дом мебель, собранная вручную по индивидуальному проекту натуральный итальянский мрамор и керамогранитная плитка премиум качества Преимущества Бессрочное право владения объектом недвижимости Прогнозируемая pаполняемость комплекса - 90% и выше Высокий потенциал доходности и перепродажи Можно полностью дистанционно сдавать в аренду свою недвижимость (15% дохода за управление) Управляющая компания берёт на себя все вопросы по обслуживанию: охрана 24/7 текущий и капитальный ремонт уборка территории комплекса уборка апартаментов, смена белья обеспечение исправной работы всех систем сдача недвижимости в аренду начисление доходности на любой расчетный счёт уплата налогов предоставление финансовой отчетности Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в 30 метрах от океана в самом известном туристическом районе Бали. Вся инфраструктура для жизни и отдыха находится в пешей доступности от комплекса. В 15 минутах находится один из лучших аквапарков во всей Азии. В 3 минутах есть конный клуб. Также можно заняться сёрфингом. Рядом есть огромный выбор кафе, баров и ресторанов с неповторимой атмосферой. Береговая линия протяжённостью 12 км.
Realting.com
Перейти