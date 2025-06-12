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Дома с видом на горы в периферии Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Mykonos
27
Municipality of Rhodes
15
Municipality of Thira
11
Thira Municipal Unit
11
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18 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
$460,858
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Стеньес, Греция
Коттедж 3 комнаты
Стеньес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
$806,502
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Миконос, Греция
Вилла 6 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Цоко…
$4,03 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Mykonos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
$4,03 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
$806,502
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Стеньес, Греция
Вилла 1 комната
Стеньес, Греция
Число комнат 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…
$502,335
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Лигеро, Греция
Коттедж 7 комнат
Лигеро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
$1,04 млн
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Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA. 210 000 € • (1/6 Ownership)Испытайте частичное владение на греческом острове с …
$238,747
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OWNERS Proptech S.A
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Коттедж 6 комнат в Кини, Греция
Коттедж 6 комнат
Кини, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 5 сп…
$691,287
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Миконос, Греция
Вилла 11 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$4,03 млн
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Коттедж 3 комнаты в Астипалея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$307,623
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Коттедж 4 комнаты в Миконос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Миконос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 с…
$898,673
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Вилла 5 комнат в Геннади, Греция
Вилла 5 комнат
Геннади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
$2,07 млн
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Коттедж 5 комнат в Панагия, Греция
Коттедж 5 комнат
Панагия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
$184,343
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Вилла 6 комнат в Монолифос, Греция
Вилла 6 комнат
Монолифос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Цокольный этаж состоит из …
$979,324
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Вилла 6 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 6 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$4,03 млн
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Таунхаус 1 комната в Ано Потамос, Греция
Таунхаус 1 комната
Ано Потамос, Греция
Число комнат 1
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
$345,644
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Коттедж 5 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
$645,201
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Типы недвижимости в периферии Южные Эгейские острова

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферии Южные Эгейские острова, Греция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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