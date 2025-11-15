Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Rhodes
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipal Unit of Rhodes, Греция

Родос
4
8 объектов найдено
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Вилла, спроектированная для того, чтобы по достоинству оценить захватывающий вид на синее мо…
$593,838
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 402 м²
Property Code: HPS5738 - House FOR SALE in Rhodes Rhodes town for € 630.000 . This 402.00 s…
$725,037
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 137 м²
Изысканная, современная вилла с обширным видом на море. Из-за широких окон виллу пронизывает…
$593,838
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Замок в Municipality of Rhodes, Греция
Замок
Municipality of Rhodes, Греция
Площадь 541 м²
Продается в старом городе Родоса и, в частности, в районе Коллоквиума, уникальное и редкое с…
$842,178
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
$1,73 млн
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$678,856
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
MIPIFMIPIF
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Пляжная зона в районе Лахания на острове Родос является идиллическим местом для этой потряса…
$682,913
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$680,021
Оставить заявку

Типы недвижимости в Municipal Unit of Rhodes

виллы

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Rhodes, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти