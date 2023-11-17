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78 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Галани, Греция
5
1
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
€160,000
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Mykonos, Греция
2
1
95 м²
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
€630,000
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Дом 4 комнаты
Municipality of Thira, Греция
4
4
180 м²
Santorini, Thira: In a unique part of the island Under construction Detached house for sale …
€800,000
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Дом
Municipality of Thira, Греция
360 м²
Santorini, Thira: In a unique spot of the island, 2 Detached Houses, under construction, of …
€1,60 млн
Рекомендовать
Коттедж с Traditional house
Municipality of Mykonos, Греция
285 м²
Mykonos island, Faneromeni area, detached house unfinished of 285 sq.m. on a plot of 4000 sq…
€1,20 млн
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
5
320 м²
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
€2,00 млн
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Дом 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Ангерья, Греция
2
120 м²
2 спальни и 2 гостиные ( могут вместить 9 человек ) 3 ванные комнаты, полностью оборудованна…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
4
4
450 м²
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж с Traditional house
Ия. Санторини, Греция
150 м²
Santorini island (Oia) Erasmos Real estate recommends an unfinished house (in concrete) 150s…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
Municipality of Mykonos, Греция
10
4
655 м²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
€3,47 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Ano Aprovato, Греция
3
152 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alopronia, Греция
3
1
114 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ano Potamos, Греция
1
226 м²
3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Aghia Anna, Греция
4
2
142 м²
2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€400,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Aghios Prokopios, Греция
4
3
123 м²
3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€360,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Aghia Anna, Греция
6
3
142 м²
3
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Монолифос, Греция
7
3
150 м²
3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
€850,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
2
2
144 м²
Код недвижимости: 1473 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 144 кв.м, уровни 3 Санторин…
€375,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
4
150 м²
Код недвижимости: 1461 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, на фасаде Загородный дом общей площадью 150 кв…
€100,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Grigos, Греция
3
3
240 м²
Код недвижимости: 1458 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, вилла общей площадью 240 кв.м, 2 уровня Патмос…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с Spalni
Аполония, Греция
5
3
200 м²
Код недвижимости: 1448 - КУПИТЬ 5 спален, дом общей площадью 200 м ², 3 уровня Sifnos. Недви…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с Spalni
Klouvas, Греция
6
5
290 м²
Код недвижимости: 1387 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Вилла общей площадью 290 кв.м, уровни 2 Миконо…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
2
1
75 м²
Код недвижимости: 1302 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 75 кв.м, на первом этаже Са…
€350,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Ano Aprovato, Греция
3
2
120 м²
Andros FOR SALE House 3 Bedroom(s) 1 Livingroom(s) 1 Kitchen(s) 2 Bathroom(s) Size: 120 m2,…
€180,000
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Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
2
1
65 м²
Код: 1197 - Перисса ПРОДАЕТСЯ Традиционный отдельно стоящий дом общей площадью 65 кв.м. Перв…
€165,000
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Дом 1 спальня с Spalni
Danakos, Греция
1
1
65 м²
Код: 1158 - Деревня Чимарос, Цикаларио, Наксос ПРОДАЕТСЯ Камень - построенный Традиционный д…
€50,000
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Вилла 6 спален с Spalni
Municipality of Thira, Греция
6
4
400 м²
Ref: 181 - Thira Продается вилла 6 спален, 1 гостиная, 1 кухня, 4 ванные комнаты, 1 туалет, …
€1,50 млн
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Дом 3 спальни с Spalni
Loutra, Греция
3
3
140 м²
Комплекс домов расположен недалеко от деревни Лутра на скале к морю. Расположение комплекса …
€310,000
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Дом 3 спальни с Spalni
Loutra, Греция
3
1
72 м²
This maisonetta is located only 100 meters from the great sandy beach in a cozy Loutra villa…
€150,000
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Вилла 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
4
4
426 м²
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
€1,75 млн
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